Beboer bemærkede røg og reddede underboens lejlighed

AALBORG: En af fordelene ved etagebyggeri kan være at have årvågne mennesker omkring sig.

For årvågen var en beboer på 4. sal i en ejendom i Prinsensgade i Aalborg lørdag over middag, hvor lugten af røg bredte sig fra underboens lejlighed på 3. sal.

Der blev ringet 112 klokken 13.55.

– Vi sendte røgdykkere ind i lejligheden på 3. sal, og de fandt frem til en elektrisk kortslutning i køkkenet i forbindelse med ovnen, fortæller indsatsleder Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Underboen var ikke hjemme, og Bent Tindahl Pedersen roser overboen for hurtigt at have reageret på lugten af røg.

– Det gik heldigvis hurtigt, så der gik kun et køleskab og en ovn til, konstaterer indsatslederen.

Beboeren i den røgfyldte lejlighed får en ekstra hilsen fra Nordjyllands Beredskab.

– Der var ikke installeret røgalarmer, så sådan en forærer vi hende, tilføjer Bent Tindahl Pedersen.