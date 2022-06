Beboer i gas-panik: - Der er udslip i min lejlighed

AALBORG:Nordjyllands Beredskab måtte søndag kort før kl. 18 rykke ud til en etageejendom på Sønderbro i Aalborg.

Her havde beboeren i en lejlighed ved at uheld sparket en lille føler af en fodliste ved siden af en radiator.

Føleren er gasstyret og regulerer radiatorens termostat, og da gaslugten bredte sig i lejligheden, frygtede beboeren et større gasudslip.

- Han blev rigtigt bange, fordi han tror, at hans varme styres af gas. Så han trykkede på den store knap, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Da brandfolkene nåede frem, kunne de hurtigt berolige den nervøse beboer i lejligheden.

- Det eneste, der sker ved det, er, radiatoren begynder at køre for fuld hammer. Så vi har hjulpet ham med at afmontere termostaten, så han ikke banker varme af for fuld kraft, oplyser Søren Korsgaard.