Beboere evakueret på grund af brand - én var flygtet ud på altan

AALBORG:Klokken 16.41 tirsdag hastede Nordjyllands Beredskab til Juelsparken i Aalborg.

Her var der melding om, at der stod flammer ud ad vinduerne i en lejlighed.

Der blev straks sat gang i en evakuering af beboerne i ejendommen. Der er tale om et lejlighedskompleks på tre etager.

- Branden var opstået i en stuelejlighed, og beboeren i nabolejligheden kunne ikke komme ud på grund af røg i trappeopgangen. Vedkommende var gået op og ud på en altan i det fri, og vi fik hjulpet ham ned, ligesom vi satte ind med brandslukning, fortalte indsatsleder Niels Eltzholtz ved 18-tiden.

Branden var blevet slukket ved 17.30-tiden. Her kunne Nordjyllands Politi fortælle, at én person i ejendommen var blevet kørt til observation for røgforgiftning. Der er tale om en 62-årig kvinde.

Brand i Juelsparken

5









Beboeren i lejligheden, hvor branden opstod, var selv kommet ud, inden brandfolkene ankom. De andre beboere i opgangen blev alle evakueret, og brandfolkene undersøgte lejlighederne for at sikre sig, at der ikke var personer i dem.

- Stuelejligheden, hvor branden opstod, er stort set udbrændt, oplyser Niels Eltzholtz.

Stedet er afspærret, indtil politiet har fået undersøgt det og årsagen til branden.