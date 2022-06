Beboere føler sig snydt af ejendomsmægler og entreprenør - begge parter afviser kritikken

AALBORG:På 11. sal står Pia Andersen, Ole Madsen og Thøger Dam Johansen med blikket rettet mod øst. Her har de endnu udsigt til grønne skovområder og kan følge Limfjorden bugte sig.

Foran dem er entreprenørvirksomheden A. Enggaard i gang med at opføre et etagebyggeri, der på sit højeste punkt på 12. etage rækker 40 meter op i luften. Dermed er det snart slut med at skue ud over skovområderne og Limfjorden fra tagterrassen og vinduespartierne.

Pia Andersen havde glædet sig til at kigge ud over skovområder fra sit vindue på soveværelset. Den glæde er nu erstattet af afmagt og en udsigt til en masse genboer. Foto: Claus Søndberg

Det er tre ejere af lejlighederne på henholdsvis 9., 10. og 11. sal fortvivlede over, og de føler sig ført bag lyset af deres ejendomsmæglere fra Thorkild Kristensen og sælgeren af deres respektive lejligheder, A. Enggaard A/S.

Lejlighedsejerne mener at være blevet lovet, at udsigten mod øst ville blive bevaret, og at etagebyggeriet på nabogrunden maksimalt ville blive bygget op til 9. etages højde.

- Ejendomsmægleren har gennem hele forløbet vidst, at udsigt var altafgørende for os. Det var derfor, vi endte med at vælge denne bolig, siger Pia Andersen, hvis ægtemand, Hans Andersen, er ejer af penthouselejligheden på 11. sal.

Ole Madsen havde i forbindelse med sit køb af lejligheden kigget på to lejligheder i lejlighedskomplekset. Han valgte lejligheden på 10. sal, da lejligheden på 8. sal ikke ville give samme udsigt mod øst, og at der på 8. sal ville medfølge indkigsgener fra nabobyggeriet.

- Mægleren forsikrede mig mundtligt og telefonisk om, at nabobyggeriet ville blive udformet i 8 og 9 etager, og at jeg dermed ville have fri udsigt fra 10. sal, siger Ole Madsen.

Oplysninger blev tilbageholdt

En aktindsigt viser, at A. Enggaard A/S tilbage i december 2019 indsendte en ansøgning om byggetilladelse til Aalborg Kommune, der dengang blev projekteret til 12 etager.

Af salgsmaterialet til Stjernepladsen 7 er det visualiseret, at nabobygningen vil blive opført i 9 og 10 etager.

Dermed mener beboerne, at sælgeren, A. Enggaard, har været vidende om det forhold, at udsigten mod øst ville blive generet af det fremtidige byggeri, og at mægler derfor burde have oplyst om dette i henhold til reglerne for loyal oplysningspligt i forbindelse med købet.

- Jeg kender til lokalplanen og spørger derfor ind til, hvad der vil ske på nabogrunden, hvis de udnytter lokalplanens muligheder til fulde. Her beroliger mægler mig med, at nabobygningen ikke bliver højere end ni etager. Det - synes jeg - er tilbageholdelse af oplysninger, når sælger har indsendt en byggetilladelse på 12 etager i 2019, siger Ole Madsen.

De tre boligkøbere har lignende beretninger om, at de af mægler er blevet lovet udsigt mod øst. Derfor føler de alle, at væsentlige oplysninger er blevet tilbageholdt fra dem.

- Og vi kan ikke lade være med at synes, at det er blevet tilbageholdt bevidst, siger Pia Andersen.

Der mangler fortsat at blive bygget en etage på nabobyggeriet, og dermed kan Pia Andersen vinke farvel til udsigten mod Limfjorden fra den sydvendte terrasse. Foto: Claus Søndberg

Køberne savner ansvar

I april i år blev beboerne gjort opmærksomme på nabobyggeriets kommende højde gennem håndværkerne, som arbejder på projektet.

Det fik beboerne til at rette henvendelse til A. Enggaard gennem mails og klager. Det har ført til flere samtaler og mailkorrespondancer, men disse har ikke ført til andet end et to ugers byggestop.

Byggearbejdet er genoptaget, og dermed kan beboerne blot se til, mens deres udsigt bliver mere og mere begrænset mod øst.

- Der kan være sket en fejl, således at mægler ikke er informeret. A. Enggaard er en stor virksomhed, og det er menneskeligt at fejle, men så bør man vedkende sig, at der er sket en fejl. Men de holder stædigt fast i, at der ingen fejl er sket, siger Pia Andersen.

- En ting er, hvad der står i lokalplanen. Noget andet er, hvad man fortæller og lover mundtligt, hvilket er lige så bindende som skriftlige aftaler. Vi ønsker at fortælle vores historie om at føle sig uretfærdigt behandlet og advare andre mod opleve det samme som os.

Sådan er udsigten fra soveværelset i Hans og Pia Andersens kommende lejlighed. Privatfoto: Pia Andersen

Kritikken er uberettiget

Nordjyske har mødtes med modparterne i sagen i form af indehaver og ejendomsmægler hos Thorkild Kristensen, Allan Nørgaard, ejendomsmægler hos Thorkild Kristensen Martin Lindhøj og afdelingschef hos A. Enggaard Anton Hessellund.

Ejendomsmæglerfirmaet og entreprenøren på byggeriet er ærgerlige og uforstående over, at en gruppe købere føler sig ført bag lyset.

- Vi forstår ikke, at der kan opstå en sag af det her. Alle har været vidende om lokalplanen i hele forløbet, og med det materiale, vi laver, og den måde, vi sælger vores ting på, er der intet at komme efter, siger Anton Hessellund.

- Er der en sag? Det mener vi ikke. Men Hans Andersen og Ole Madsen ser det anderledes, og nu vil vi selvfølgelig gerne udlægge vores side af sagen.

Indehaveren af Thorkild Kristensen, Allan Nørgaard, og ejendomsmægler Martin Lindhøj kan ikke genkende de påstande, som beboerne kommer med i forbindelse med salget af lejlighederne på Stjernepladsen 7.

- For os er det helt essentielt, at kunderne kan stole på os og vores materiale. Derfor er der brugt enorme summer og kapacitet på at udarbejde salgsmateriale, således at det stort set ikke efterlader køberen og dennes advokat med nogen tvivlsspørgsmål, siger indehaver af Thorkild Kristensen, Allan Nørgaard.

- Vores forretning kan ganske enkelt ikke holde til, at vi oversælger eller lyver, da det selvsagt vil have vidtrækkende konsekvenser for vores troværdighed, når vi skal sælge boliger og projekter. I de konkrete sager kan vi endda dokumentere, at vi har været helt åbne omkring nabobygningens højde. Da Hans Andersen i løbet af købsprocessen spørger til højden på nabohuset, sender vi lokalplanen, hvoraf det fremgår, at nabohuset kan bygges i samme højde. Vi kan også dokumentere, at Ole Madsen har brugt højden på nabohuset som argument for et prisafslag. Med andre ord har de begge været bevidste om nabobygningens højde på købstidspunktet.

Mailkorrespondance som skriftlig dokumentation Mail fra mægler til køber: Hej Ole & xxx, Hermed som lovet tegningen med højderne på etagerne i type R. Som I kan se, er gulvhøjde 30,2 på 8 sal så der vil I kunne komme til at se lidt af det fremtidige byggeri. Ser frem til at høre fra jer De venligste hilsner xxx Mailsvar fra køber til mægler: Hej xxx, Tak for fremsendte. Efter at have set dette, så er der ingen tvivl om at, skal det være, ja, så må det være etage 10 pga. kommende nabo byg. Som jeg ser det ligger 10 sal desværre i niveau med det højeste på bygning B2. Derfor er vores bud som følger: Pris xxx for Stjernepladsen 7, 10 sal. Vi forudsætter følgende er indeholdt i buddet: (...) Køberen mener, at det er skriftlig dokumentation på, at de er blevet lovet udsigt fra 10. sal. Han står fast på, at det er åbenlyst, at der i anden benævnelse af 10. sal skulle have stået 8. sal. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen mener, at det er skriftlig dokumentation på, at køber er bekendt med, at 10. sal vil ligge på niveau med det højeste på nabobygningen og ud fra det forhandler pris. Mails er udleveret af Ole Madsen og ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen VIS MERE

Udsigt mod øst var aldrig aktuel

På mødebordet ligger et utal af dokumenter, herunder salgsopstilling, salgsmateriale, mailkorrespondancer og informationsbreve.

Allan Nørgaard lægger ud med at finde et kort over Østre Havn frem og kører fingeren langs havnens strækning.

- Fra kommunens side har man haft et ønske om at bevare skylinen på Østre Havn. Derfor siger lokalplanen, at byggeprojekter på området skal op i en vis højde for at blive godkendt, siger Allan Nørgaard.

Lokalplanen spiller en afgørende rolle i tvisten.

Den indgår som en del af det samlede materiale, som Thorkild Kristensen og A. Enggaard sender ud til interesserede købere. Heri indgår lokalplanen, som skal give køberen et overblik over, hvad vedkommende kan forvente sig af byggerierne i det nærliggende område.

- Der burde derfor fra købers side ikke være tvivl om, at udsigten mod øst ikke var en del af handlen, uanset om nabobygningen blev 9 eller 12 etager. Udsigten var allerhøjst til låns, da der jo også er planlagt bygninger på både 15 og 16 etager 50 meter længere nede af havnefronten. Samtidig synes jeg, at det er vigtigt at fremhæve, at det jo kun er udsigten fra soveværelse og badeværelse mod øst, der generes af Stjernehuset. Der er jo stadig 180 graders udsigt over fjorden – hvad mere kan Hans Andersen forlange? spørger Allan Nørgaard retorisk.

Mailkorrespondance som skriftlig dokumentation Hej Hans Jeg vedlægger lokalplan 1-4-110 for området. På side 71 er der data om bl.a. højder. Med venlig hilsen xxx Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen bruger mailen som argument for, at man skulle have drøftet og ekstra informeret om højderne på det kommende nabobyggeri i forbindelse med salget til Pia og Hans Andersen af penthouselejligheden på Stjernepladsen 7. Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen VIS MERE

Martin Lindhøj, der er ejendomsmægler ved Thorkild Kristensen og har været mægler for nogle af de pågældende boliger, afviser at have lovet fri udsigt mod øst. Desuden ville det ikke give mening at diskutere antallet af etager for et byggeri, da det i sidste ende ikke fortæller noget om byggeriets højde, forklarer han.

- Helt grundlæggende formidler vi aldrig informationer om bygninger i form af etager. Der kan være stor forskel i højden på den enkelte etage, alt efter om der er tale om erhvervslokaler eller boliger, som også kommer i varierende højder. Hertil kommer, at vi jo har 169 tilfredse beboere ud af 171. Det er kun Hans Andersen og Ole Madsen, der er utilfredse til trods for, at de har en af Aalborgs bedste panoramaudsigter over fjorden, siger Martin Lindhøj.

Billedet er taget indefra Pia og Hans Andersens lejlighed i nordvendt retning. Her er der udsigt til hele Limfjorden og det i en 180 graders vinkel ifølge ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen. Foto: Claus Søndberg

Visualiseringer er stemningsskabende

Beboerne føler sig blandt andet snydt af det salgsmateriale, der er blevet udarbejdet til Stjernepladsen 7. Her peger de på, at nabobyggeriet er visualiseret som et 9 etages byggeri. Desuden undrer de sig over, at det ikke er blevet ændret sidenhen.

Allan Nørgaard tager fat i salgsmaterialet for Stjernepladsen 7, som stadig er tilgængeligt i dag. Han peger på det, som han betegner som verdens største ansvarsfraskrivelse.

- Det er udtrykkeligt gjort klart, at der er tale om stemningsskabende visualiseringer. Man må ikke gå ud fra, at det er retvisende for kommende byggerier på nabogrunde. Det fremgår tydeligt, at der kun er tale om byggepladser, og i øvrigt viser visualiseringerne også, at der er planlagt endnu højere bygninger længere mod øst, siger Allan Nørgaard.

- Man laver selvfølgelig ikke visualiseringer, der er helt hen i vejret. Men ingen ved, hvordan resten af bygningerne på området konkret kommer til at se ud, og derfor bliver man gentagne gange gjort opmærksom på, at man ikke må gå ud fra visualiseringerne som den endelige sandhed, understreger han.

At visualiseringerne ikke er blevet ændret løbende, bunder i, at entreprenøren og ejendomsmæglerfirmaet ikke har vidst, hvordan byggeriet på nabogrunden reelt ville komme til at se ud.

- Det ville ikke give nogen mening at skulle ændre på visualiseringsmaterialet, hver gang vi foretager en ændring. Det endelige projekt er først kendt den 31. marts 2021, hvor vi efter en længere tilblivelsesproces modtager byggetilladelsen. I forløbet har huset ændret sig betydeligt og er blandt andet blevet flyttet to meter længere mod øst. Der er ganske enkelt tale om et helt andet hus, og det vil ikke give mening at ændre salgsmaterialet hver gang der sker en ændring. Sådan er der ikke nogen, der arbejder, forklarer Anton Hessellund.

Købere ryster på hovedet

Tilbage på Stjernepladsen 7 har køberne af lejlighederne på 10. og 11. sal ikke meget andet end hovedrysten til overs for ejendomsmæglerfirmaet og entreprenørvirksomheden.

De er fortsat af den opfattelse, at begge modparter har svigtet i forhold til at leve op til deres forpligtigelse om loyal oplysningspligt.

- Vi har kigget og læst lokalplanen, men vi blev lovet noget andet mundtligt. Vi har gentagne gange talt om udsigten rettet mod øst med både repræsentanter fra A. Enggaard og Thorkild Kristensen. Det kan ikke passe, at det skal være op til os at finde fem fejl, siger Pia Andersen.

Pia Andersen, Hans Andersen og Ole Madsen mener ikke, at det er sandt, når A. Enggaard postulerer, at der kun er tale om to købere, der har klaget. De mener derimod at have kendskab til, at mere end 13 forskellige købere har klaget til A. Enggaard.

- De ønsker ikke at stå frem offentligt, da de ikke mener, at deres situation på de nedre etager har samme relevans og pondus som vores, siger Pia Andersen.

- Vi er alle, uafhængigt af hinanden, blevet informeret om, at nabobygningen ville blive opført i maksimalt ni etager. Det ville have taget dem et sekund at fortælle os, at virkeligheden ville være en anden.

Anton Hessellund fra A. Enggaard og Allan Nørgaard fra Thorkild Kristensen hæfter sig ved, at nabobyggeriet ikke har haft konsekvenser for gensalgspriserne i V-husene. Der er løbende og også den seneste uge blevet solgt forskellige boliger i lejlighedskomplekset med fortjeneste. Eksempelvis er en lejlighed på 2. sal i V-husene netop blevet solgt med en fortjeneste på 700.000 kr. på ganske få år.