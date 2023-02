Beboere frygter byggeri klos op ad kendt vartegn

AALBORG:Planer om at bygge 24 almene familieboliger på den grund, der også rummer Vester Mariendal Mølle, vækker ikke begejstring blandt beboerne i området.

Efter det kom frem, at Aalborg Kommune ikke længere har penge til at vedligeholde møllen, som er lidt af et vartegn for byen, har de nemlig kæmpet for at overtage den, og for nylig lykkedes det dem at danne et møllelav, der arbejder for at få restaureret møllen, så den bliver funktionsdygtig igen.

- Hvis der bliver bygget på grunden, vil møllen ikke længere være det vartegn, den er i dag, når man ankommer til Aalborg fra syd. Og så vil det heller ikke give nogen mening, at der er et møllelav, for skal vi have en fungerende mølle, er der også nogle sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til, at vingerne skal kunne dreje rundt, siger Henrik Pedersen fra det nystiftede lav.

Af samme grund er han også skuffet over, at by- og landskabsudvalget nylig sagde ja til et boligprogram, der åbner mulighed for, at Alabu Bolig kan bygge 24 almene boliger på en grund ved møllen, der ejes af henholdsvis Aalborg Kommune og en privat grundejer. Også selvom rådmand Jan Nymark Thaysen (V) i den forbindelse forsikrede, at der ikke bliver tale om højt byggeri.

- Kommunens historik i forhold til lokalplaner er desværre, at de ofte bliver lavet om, så vi får en bebyggelse, der er højere end oprindeligt planlagt, siger han.

- Så kommer der en sådan godkendelse af boliger på området, så er vi ikke møllelav længere. Så er vi ikke interesserede i at arbejde videre - det ligger helt fast, understreger Henrik Pedersen.

Møllen og den tilhørende lade er i meget dårlig stand, men lykkes det ny møllelav med sine planer kan sidstnævnte eventuelt bruge til aktiviteter for børn og voksne, der har lyst til at se møllen male korn. Arkivfoto: Martin Damgård

Han har selv boet i området så længe, at han kan huske dengang, møllen fungerede, og derfor er drømmen også, at det lykkes at skaffe fondsmidler til arbejdet med at få den restaureret.

- Vores hensigt er at overtage området og møllen for at bevare den og for at lave et aktivitetshus. Men det vil jo ikke kunne lade sig gøre, hvis der skal være boliger på grunden, siger Henrik Pedersen.

- Så sker det, vil vi være meget klare i spyttet overfor politikere og embedsmænd. For hvis det er scenariet, har vi ikke et møllelav længere, men det vil vi selvfølge blive ved med at kæmpe for, tilføjer han.

Foreløbig har det nystiftede møllelav aftalt et møde med kommunen senere på måneden, og har vil medlemmerne både fremlægge deres visioner for området og forklare, hvorfor de ikke synes flere boliger vil være en god ide.