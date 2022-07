Beboere opdagede ild om natten - nu skal turist mentalundersøges

AALBORG:En 47-årig norsk turist blev lørdag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet knap fire uger, sigtet for at have forsøgt at starte en farlig brand, der kunne bringe liv i fare.

Nu skal han mentalundersøges, bestemte Retten.

Nordmanden var ankommet til Aalborg, hvor han skulle holde ferie, da han natten til onsdag satte ild til en parasol inde i en baggård på C. W. Obels Plads midt i byen.

Beboere opdagede ilden, og det fik manden til at stikke af.

Ilden i parasollen blev hurtigt slukket, men det viste sig, at nordmanden angiveligt havde forsøgt at starte en endnu større brand. Der var små brændestabler i baggården, men de var dog ikke blevet antændt.

Overvågningsfoto

Politiet betragter sagen som meget alvorlig: Et forsøg på at starte en brand til fare for andre menneskers liv. Derfor offentliggjorde politiet fotos af den formodede gerningsmand - fotos fra et overvågningskamera.

Og efter et tip fra en borger blev den 47-årige normand anholdt fredag eftermiddag.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag, hvor han tilstod at have sat ild til parasollen, men afviste at have noget at gøre med de små brændestabler i baggården. Han nægter sig skyldig i forsøg på at starte en livsfarlig brand.

- Og han kunne ikke forklare, hvorfor han havde sat ild til parasollen, siger anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi.

Mentalundersøges

Efter ønske fra politiet skal nordmanden nu mentalundersøges.

- Det er sædvane i sager om alvorlig brandstiftelse, tilføjer anklageren.

Nordmanden accepterede både varetægtsfængslingen og mentalundersøgelsen.