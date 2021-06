Bedre lys og lyd for millioner - fond donerer pengene

AALBORG:Teater Nordkraft producerer flere og vildere forestillinger end nogensinde før, og for at sikre at det kan blive ved, har teatret fået en donation på to mio. kroner fra A. P. Møller Fonden.

Pengene skal bruges til lyd- og lysudstyr, og det glæder teaterchef Minna Johannesson.

- Vi vil skabe teater som er visuelt og musikalsk, for vi ved, at teatrets særlige forførelse ligger i, at publikum får alle sanser i spil. Teater skal røre, forføre og overvælde, og for at kunne skabe den slags forestillinger, har vi brug for en større teknisk opgradering af teatrets produktionsapparat, fortæller hun.

Teater Nordkrafts nuværende lamper og lydudstyr er forældede og overholder ikke tidens krav til miljørigtige løsninger, og som det er nu, har teatret for eksempel heller ikke mulighed for at spille to større forestillinger samtidigt, og udnytter således ikke salenes fulde kapacitet.

eater Nordkraft har brug for nyt udstyr, hvis det skal kunne fortsætte med at lave flere og vildere forestillinger: Arkivfoto: Jesper Thomasen

Samtidig satser teatret på stærkt, visuelt musikteater, og derfor gik man i foråret i gang med at skaffe penge til en stor, teknisk oprustning. Og her er første trædesten nu lagt med donationen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal.

- Vi er utroligt taknemmelige og glade for, at en så stor fond bakker op om kulturen i Nordjylland i denne tid. Vi har nu et grundlag at søge videre på og sætter tempoet op for at få de resterende midler i hus, tilføjer Minna Johannesson.

A.P. Møller Fondens donation betyder blandt andet, at Teater Nordkraft kan gennemføre næste sæson med seks nye egenproduktioner, og dermed er teatret også tættere på at få nogle rammebetingelser, der kan give nordjyderne det teater, de fortjener.