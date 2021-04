Bedre sent end aldrig for Højbjerg

ISHOCKEY:Champagnen var på vej ud af køleskabet i Bitcoin Arena, men den måtte Rungsted-folkene putte tilbage på køl. Aalborg Pirates spolerede nemlig festen for spillerne og de mange frivillige, da kampen blev vendt på hovedet på få minutter.

De mange forventningsfulde frivillige folk fik nemlig et Pirates-hold at se for fuld udblæsning. På få minutter, nærmest sekunder, blev kampen vendt på hovedet, og piraterne genopstod som en anden Jesus fra de døde. For Pirates’ guldhåb lever i bedste velgående. Manden der i første omgang satte gang i den mentale himmelfart var Martin Højbjerg, der med en hammer af en first-timer bankede en udligning i nettet til 1-1 kort før 2. periodes slutning. På daværende tidspunkt havde Pirates ellers været under pres i 40 minutter, men Højbjerg valgte et perfekt tidspunkt til at bryde egen og holdets måltørke i Bitcoin Arena, hvor man inden havde spillet næsten 160 minuter uden at score.

- Bedre sent end aldrig. Det var på tide, at vi fik scoret, så det var lidt af en forløsning at se pucken gå i mål, siger Martin Højbjerg, der måtte se Pirates komme bagud igen i 3. periode.

- Så tænkte jeg da: For helvede nu ikke igen. Der blev vi da lige lidt shaky, men vi kørte bare på, siger Martin Højbjerg.

Den ene halvdel af Aalborgs svar på de legendariske Sedin-tvillinger var ikke sen til at dumpe indsatsen i de første to perioder.

- Vi spillede noget af det værste hockey, vi har spillet i år, men vi kom godt tilbage i 3. periode. Det er måske nok det samme billede, som vi så i den første finale, som vi tabte. Nu er rollerne bare byttet om, siger Martin Højbjerg, der lukkede og slukkede, da han scorede i tomt mål til 4-2.

Tirsdag gælder det sjette kamp, og her skal Pirates forsøge at udligne finaleserien til 3-3.

- Vi tror på comebacket. Vi får klappet nogle mål ind, og det vender måske også det mentale lidt, for det har været Nihlstorp, der har haft overtaget på os, siger Martin Højbjerg.

- Det er en kæmpe forløsning og et kæmpe rygstød for os, at vi efter så dårlig en 2. periode alligevel vender det, og så oven i købet i en finale. Det skal vi bestemt tage med videre. Vi er der, hvor vi gerne vil være nu, siger Martin Højbjerg.