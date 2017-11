Bedre støtte til at få et arbejde

AALBORG: Det skal være lettere for flygtninge og indvandrere at få anerkendt de kompetencer og uddannelser, de kommer til landet med. Det mente et flertal af deltagerne i et valgmøde på hovedbiblioteket, som også var indstillet på at gøre det lettere for målgruppen at finde beskæftigelse på andre måder.

Mødet var på forhånd inddelt i tre dilemmaer, som blev formuleret af formand for integrationsrådet Mahtab Jalili. Så udover problemet med kompetencer og beskæftigelse, skulle politikerne også tage stilling til, om det var en rigtig beslutning at fjerne de såkaldte modtageklasser for flygtningebørn og om der eventuelt skal være kvoter for antallet af tosprogede på kommunens skoler, samt hvad der kan gøres for at integrere ældre flygtninge og indvandrere bedre.

Carsten Normann Munk fra Nye Borgerlige gjorde sig blandt andet til talsmand for, at det er en personlig opgave at integrere sig.

- Vi ser jo kinesere, thaiere og polakker, som klarer sig fint. Men størstedelen går det desværre ikke så let for, og derfor synes jeg, vi skal fastholde, at der er nogle værdier - for eksempel om ligestilling og ret til at vælge sin egen partner og uddannelse, som man skal overholde, hvis man vil bo her, forklarede han.

Normann Munk mente også, at skoler og kvarterer bliver belastet af folk, der kommer hertil med forkerte holdning, og da hen senere i debatten citerede Yahya Hassan for, at "med muslimerne er det de mange, der ødelægger det for de få", begyndte flere i salen at blande sig med buh-råb.

I forhold til beskæftigelse var der dog bred enighed om, at det skal være lette at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked.

- Erhvervslivet skriger jo på højtuddannet arbejdskraft. Så vi er ikke gode nok til at gennemskue, screene og videreuddannede de folk, der kommer hertil, påpegede Vibeke Gamst (K)

Ifølge rådmand for familie- og beskæftigelse Mai-Britt Iversen (S) er det vigtigt, at få flygtningene ud i nogle målrettede praktikker, hvor de får lov at vise, hvad de kan.

- Men jeg har også boet i Grækenland, og jeg skulle hilse og sige, at en græsk murer er noget helt andet, end dem vi har i Danmark, så det er ikke helt ligetil, tilføjede hun.

De fleste af politikerne pegede på sproget som en vigtig indgang og hurdle - både i forhold til arbejde og uddannelse. Og derfor var der også flere, som gerne så modtageklasserne genindført.

- Jeg synes, det er en skandale, at de blev nedlagt, og jeg så faktisk også gerne, at vi genindførte modersmålsundervisningen, for det er ofte en forudsætning for at lære dansk, påpegede Anne Dorte Krog (Social Fælles Liste).

Hans Thorup (V), der er medlem af skoleudvalget, forklarede dog, at der har været bred enighed om, at alle nyankomne tosprogede fremover skal starte direkte ude på den skole, som tilhører deres distrikt. Bland andet fordi, man har haft gode erfaringer med det i landdistrikterne.

Med hensyn til de ældre flygtninge og indvandrere talte han varmt for et større foreningsengagement, og det var der også andre, der gjorde. For eksempel Irma Christensen (RV), der arbejder som frivillig på asylcentret i Tranum, og kunne berette om flere ældre - især i bedstemor-generationen, som lider af adskillige skavanker.

- Og der skal vi nok være lidt bedre til at banke på hos naboen, og spørge om de vil med ud. Eller opfordre deres børn til at tage dem med mere ud. Men vi skal også have respekt for, at de kommer fra en anden kultur, og derfor har en lidt anden måde at takle det at være ældre på, forklarede hun.

Fra salen var der blandt andet spørgsmål om de grønlændere, der hænger på gaden i Aalborg samt en opfordring til at integrere i stedet for at kræve total assimilation.