- Vi vandt! Aalborg-restaurant til tops

NORDJYLLAND:Juryen havde været hele 40 restauranter igennem i konkurrencen om at levere et gourmetmåltid til et begrænset budget på "omkring 1000 kroner".

Sidste slag om sejren skulle stå mellem de to aalborg-restauranter Alimentum og Bühlmann, som mødtes til dyst på Hotel Scheelsminde.

- Juryen var stærkt imponeret over begge holds skyhøje niveau og noterede, at konkurrencens særlige Value for Money-kriterie giver særlig mening i en krisetid med store elregninger og færre penge til restaurantsbesøg, lød det i motivationen.

Og det var altså Alimentum, der vandt med et knebent foran værterne til stor glæde for holdet bag.

- Tak, det var fedt at hive den hjem. Det gav pote at vi holdte os tro mod vores stil og den måde vi præsenterer vores mad og vine på. Så det vi vandt med, kan vi med stolthed sige også er det man kan opleve en hel almindelig aften på Alimentum, siger medindehaver Simon Kviste-Bjerre.

Ved aftenens finale skulle juryen spise og vurdere i alt otte efterårsprægede retter (fire fra hvert hold) inklusiv matchende drikkevarer (vin eller saft) i løbet af aftenen. Alt sammen til en finalepris af 1500 kroner.

To hold i køkkenet fylder, og hjemmeholdet gav godt plads til gæsterne. Alimentum-folkene følte sig meget velkomne hos værterne og godt taget imod.

- De var vildt søde på Scheelsminde med at give os plads i køkkenet, styre servicen til perfektion på gulvet og give en helstøbt aften for gæsterne. Så der skal lyde en stor tak til Nadia Bach og Christian Nutup og deres hold for at give os så optimale rammer til at kunne koncentrere os om at præsentere Alimentum, på den bedste måde, lyder det fra Alimentum.

Bag Value for Money står Den Danske Spiseguide, mens dommerpanelet har bestået af pr-mand Mads Stenstrup, kok Claus Bauer, Michael Jul Jensen fra Gourmetkartellet og som særlig finaledommer var redaktør af Den Danske Spiseguide, Bent Christensen, også med.