Her er de bedste restauranter i Aalborg

Det er selvfølgelig en smagssag og temmelig relativt, når man skal bedømme, hvilken restaurant der er den bedste.

Det er også et spørgsmål om dagsform, om man har lyst til italiensk, fransk, asiatisk eller dansk mad. Skal det være en helaftensforestilling eller måske blot enkelte retter. Gourmetmad, brasseriemad, bistro-retter, en kro, lidt smørrebrød eller et trattoria.

Man kan også overveje, om man vil vartes op en hel aften, hvor tjeneren er synlig og guidende gennem en madoplevelse, eller om der er brug for, at man får lov at sidde for sig selv og spise en enkelt ret eller to med sin ledsager.

Alle disse spørgsmål er der imidlertid ingen grund til at svare på, for langt de fleste af de bedste restauranter sørger for at give gæsterne mulighed for at vælge det hele på dagen. Dét gør nemlig også en god restaurant og godt værtsskab, at man har valgmuligheder og ikke er tvunget til at bestille hele restaurantens udtræk af snacks og bobler, forretter, mellemretter, hovedretter og desserter inklusive passende vine til. Man kan som regel bestille lige det, man har lyst til.

Listen herunder er lavet sådan, at vi opdaterer med de nyeste anmeldelser og lægger dem øverst her på siden.

Nam - Social Dining and Drinks

Aalborgs første fusionskøkken med fokus på både det latinamerikanske- og det asiatiske køkken med råvarer og teknikker fra de nordiske og franske køkkener.

Siden åbningen i 2016 har Nams første køkkenchef og ejer, Kim Jeppesen, samt skiftende køkkenchefer ofte deltaget i konkurrencer og vundet. I 2019 var kårede foreningen Danske Madanmeldere Nam til Årets Bistro.

La Locanda dei Liberati

Carlo Liberatis La Locanda er den mest ambitiøse italienske restaurant i byen og klart et besøg værd. Det er italiensk gourmet i voksenstørrelse, og man går ikke derfra, før man kan trille ud.

Vinkælderen er i en klasse for sig selv, og der er altid mulighed for at opgradere til noget endnu vildere.

Er man ikke til det helt store gourmetudtræk, så er lillebroderen LaTrapo klar med pasta og pizza inde ved siden af.

Bistro Dejavu

En fransk bistro med ambitioner. Stilen er velour, klassisk og The Great Gatsby. Her er franske klassikere og danske retter med fransk twist i ejer Mads Hyllesteds ånd i Simonis Gaard.

Det er blandt andet tatar, det er brødstegt fisk, og det er foie gras på brioche.

Fornemt og ambitiøst og med et bredt vinkort.

Mortens Kro - Restaurant og Suites

Her er vi ude i ægte fine dining og gourmet.

Både tastingmenuen og signaturmenuen tilbyder al den luksus, man har brug for såsom vagtler, kaviar og hummer. Og så er der en masse franske oste på menukortet.

Morten Kok Nielsen har fået seks gafler hver eneste gang, hans restaurant er bedømt hos os siden 2007. Dét er flot. Læs den nyeste her.

Bistro59 - Cuisine Française - Bar á Vin

Vi kommer i dén grad i Frankrig, hvis vi besøger Bistro59 i Christiansgade. Meget mere frankofil bliver man ikke, og her er især retter fra det klassiske franske bondekøkken med smæk på smag og styr på tilberedning.

Thomas Egebos onglet l’échalote er kendt som branchens bedste, og brandade med grillede padrons, emmenthaler og surdejsbrød er i særklasse.

Restaurant Menéndez

Her er det latinamerikansk, så det batter. Ejerne af Nam har også åbnet Menéndez, der har navn efter parrets kvindelige part, Anne Marie Menéndez.

Det er Mellemamerika og Sydamerika i en smuk forening af lime, bønner og åbent hav. Fisk og friskhed går igen.

Struktur Restaurant og Cocktailbar

Folkene bag Struktur er oplært i det franske køkken under Michel Michaud og har åbnet en restaurant med vide åbningstider og masser af franske retter på menukortet.

Alt er ikke fransk, men det er retter, der er blandt ejernes egne favoritter.

Østers, brisler og stegt fisk er blandt menukortets gengangere.

Rositas Bistro

Meget hyggelig restaurant i en stil, så du føler dig henført til en bistro i en sidegade i franske Paris - blot i Borgergade.

Her får du en skiftende menu med masser af fransk og andre retter, som køkkenchef, Johan von Bülow, selv har smag for.

Snegle, foie gras og svinekæber er nogle af menuens retter.

Restaurant Bühlmann

Restauranten på Hotel Scheelsminde er rykket op i den helt store liga. Dynastiet bag har efterhånden flere hoteller og vil sikre sig en plads i historiebøgerne, når der en dag kommer michelinstjerner til Nordjylland.

Og de har noget at have det i. Anmeldelsen her er fra et besøg, før det stak helt af med ambitionerne.

Restaurant Fauna

Musikkens Spisehus' restaurant fik et løft på ambitionerne, efter vi var forbi for at anmelde i efteråret 2020.

Der er flere dygtige folk ansat, og det er som om, at de forstår at udklække talenter. Hele to kvindelige elever har formået at vinde DM i Skills, og det vidner om håndværk og talent hele vejen rundt.

Restaurant Alimentum

Knivskarpt økologisk gourmetkøkken med med sølvmærket og en legesyg tilgang til udvikling af retterne.

Alt er velsmagende, alt er elegant og alt serveres med en passion fra kokkene, der præsenterer hver deres retter. Der er power både i fortællingen og på tallerkenen, og i restauranten styrer Simon Kvist Bjerre gæsterne igennem en stor oplevelse både med kyndighed og med fortællelyst.

Det er noget af det ypperste, man kan få i Aalborg, og de stopper ikke med at udvikle nyt.

Restaurant Tabu

Aalborgs bedste bud på en michelin-stjerne lige nu, da Restaurant Tabu som den eneste er at finde i Guide Michelin med en såkaldt plate. Så inspektørerne er nødt til at kigge forbi.

Sidst vi var forbi og anmelde blev det kun til seks gafler til Restaurant Tabu. Men ejer og køkkenchef, Michael Mic Pedersen, synes at lade vide, at han er ude på at sprænge vores gaffelskala.

Når inspektørerne kommer i løbet af 2022, så er alt opgraderet og klart til at kapre byens og regionens første michelinstjerne.

Restaurant Fusion og Omakase

Restaurant Fusion holder stadig som ét af Aalborgs bedste spisesteder.

Fusionen mellem det franske og det asiatiske har været et hit på adressen ved Havnefronten i snart ti år, men derfor er der ingen grund til at holde sig tilbage med nytænkning.

Fusion Omakase er eneste sted vest for Storebælt og kun det andet i landet, der laver omakase - hvor sushi tilberedes af kokken lige foran gæsterne.

Så på Fusion er der to muligheder for en oplevelse af en anden verden. Omakase og gourmet.

