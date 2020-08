Befamlede fire tilfældige kvinder: 24-årig fængslet efter flugt på cykel

En særdeles travl lovovertræder har været på spil i Aalborg de seneste dage. En 24-årig mand fra Viborg har ifølge sigtelsen befamlet fire kvinder.

Den første anmeldelse kom tirsdag, hvor en 49-årig kvinde blev befamlet på parkeringspladsen ved Rema1000 på Gugvej, Her blev manden fanget på butikkens overvågningskamera og genkendt af politiet.

Senere blev en 17-årig pige antastet på Provstejorden ved Aalborg Changs fodboldbaner. Kvinden fik dog slået og revet sig fri, og flygtede hjem til sin kæreste.

Nogle personer, der så optrinnet, valgte at følge efter den 24-årige, som stjal en cykel og selv flygtede fra stedet. I krydset ved Kong Christians Allé kørte han ind i en bil med lav fart, men valgte at fortsætte sin flugt ned til Kunsten, hvor han smed cyklen.

Herefter standsede han en 23-årig kvinde, der kom gående. Væltede hende ned på jorden, hvor han kyssede hende og tog hende på brysterne.

Det blev stoppet, da flere fra Provstejorden fulgte efter ham og fik ham overmandet. De tilkaldte politiet, der kommer inden for kort tid.

Manden blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i fire uger, sigtet for voldtægtsforsøg, det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi Martin Rolighed til NORDJYSKE.

- Han blev fremstillet og varetægtsfængslet i surrogat for voldtægtsforsøg, men der er flere forhold, som vi nu er gået i gang med at undersøge, siger han.

Efter at NORDJYSKE beskrev episoderne i pressen, har politiet modtaget flere henvendelser om lignende episoder, som de nu skal undersøge, for at finde ud af om den 24-årige har gjort sig skyldig i flere lignende lovovertrædelser.

- Det er foregået de seneste dage, og hvis det viser sig at være ham, har han været særdeles aktiv, siger Martin Rolighed.

Den 24-årige har tidligere været i kontakt med psykiatrien, og derfor blev han også varetægtsfængslet i surrogat. Han nægter sig skyldig.