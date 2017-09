Begmand til OW Bunker-kuratorer

NØRRESUNDBY: Kuratorerne i fire konkursboer efter OW Bunker bliver i bedste fald tvunget til at kappe omkring en milliard kroner af det samlede erstatningskrav på 2,3 milliard kroner, som specialkurator Søren Halling-Overgaard ønsker at rette mod nøglepersoner fra OW Bunker, den tidligere ejer, kapitalfonden Altor, og revisionsfirmaet Deloitte.

Det er resultatet af et langt og dramatisk møde - en skiftesamling - onsdag eftermiddag i Skifteretten i Aalborg.

Her stemte den hollandske storbank ING, der står i spidsen for bankerne med krav mod OW Bunkers konkursbo, imod den aftale med kapitalfonden Lion Point Master Fund, som kuratorerne har indgået.

Med aftalen binder Lion Fund sig ellers til at finansiere OW Bunker-konkursboernes udgifter til at føre Søren Halling-Overgaards erstatningssager mod til gengæld at få en andel af en eventuel erstatning.

Bank afviste aftale

På den måde kommer konkursboet ud af den pengemangel, som har tvunget konkursboerne til at nøjes med at rejse et erstatningskrav på 400 millioner kroner.

Men det argument bed ikke på advokat Birgitte Frølund, som repræsenterede ING på skiftesamlingen.

- Vi kan ikke godkende en aftale, som vi kun har fået præsenteret i overskrifter, og som kurator ikke må fortælle detaljer om, sagde hun og ønskede skiftesamlingen udsat.

Beskyldt for inhabilitet

En stærkt irriteret kurator Pernille Bigaard lod skinne igennem, at hun mente, at der lå helt andre og usaglige hensyn bag ING Banks holdning end manglen på detaljerede informationer.

- Bag ING Bank står hedgefonde, som selv er interesseret i at lave en aftale som den, vi har indgået med Lion Point, og som i henhold til mine informationer allerede har opkøbt fordringer fra bankerne, sagde Pernille Bigaard.

Hun mente derfor, at Birgitte Frølund bevægede sig på kanten af inhabilitet, noget Birgitte Frølund indigneret afviste.

- Man er åbenbart ikke interesseret i muligheden for at få en større dividende, rasede Pernille Bigaard videre.

Mulighed for tilskæring af krav

Det var kun i to af de fire konkursboer efter OW Bunker, at ING som kreditor kunne blokere for aftalen med Lion Point.

Derfor kan to af konkursboerne, Wrist Marine Supplies og OW Bunker, fortsat indgå en aftale med Lion Point om økonomisk støtte til erstatningssager.

I disse to konkursboer ønsker Søren Halling-Overgaard at rejse et krav om tilbagebetaling af 871 millioner kroner, som Altor modtog som ekstraordinært udbytte i december 2013 forud for børsnoteringen.

Advokaten har allerede sidste år rejst et krav på 400 millioner kroner mod Altor, ledelsen i OW Bunker og revisionen.

Lægges de to krav sammen, når man til et samlet beløb på næsten 1,3 milliarder kroner, altså omkring en milliard kroner mindre, end Søren Halling-Overgaard mener, der er juridisk basis for.

Kuratorerne ville efter onsdagens skiftesamling ikke kommentere, om det vil være muligt at indgå en således tilskåret aftale med Lion Point.

Det kom frem under skiftesamlingen, at Lion Point allerede har stillet en bankgaranti på 70 millioner kroner for betaling af omkostningerne i forbindelse med erstatningssagerne.