Begyndte med en provokation - endte med grov vold på åben gade

AALBORG:Det gik helt galt, da to grupper af unge mænd mødte hinanden på gaden tilbage i april 2021. Fredag blev seks unge mænd i alderen 17 til 24 år dømt for grov vold ved Retten i Aalborg.

Hele episoden begyndte ellers fredeligt, da to grupper af unge mænd mødte hinanden tilfældigt en fredag aften midt i Aalborg. Overvågningskameraer har optaget deres færden fra Bispensgade, ad Boulevarden og frem til Danmarksgade, hvor overfaldet skete.

- Umiddelbart havde de to grupperinger ingen relation til hinanden, men den ene mand i den gruppe, som nu er dømt, faldt i snak med en fra den modsatte gruppe, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Malene Lund Andersen.

Snakken udvikler sig i en provokerende retning, og på Algade bliver der en del højlydt snak og skubberi mellem grupperne.

"Nu skal du gå", og "vi gider ikke det her", lyder det til de seks unge mænd, der er dømt fredag, inden gruppen på fem bevæger sig videre mod Danmarksgade, hvor de skal til en privat fest.

Men så let vil den unge mand, som optrådte provokerende, ikke lade sig spise af, så han får fat i sin egen gruppe, som nu er på vej i modsat retning. De vender alle seks om og følger efter til Danmarksgade, hvor de ud for Louises Plads får væltet to mænd omkuld, som de slår med knytnæveslag, sparker og tramper i hovedet og på kroppen.

De to mænd var noget medtaget af overfaldet med blandt andet flækkede læber. Begge blev indlagt til observation på Aalborg Universitetshospital, men ingen af dem har fået varige mén af den ublide behandling.

Dommen har været længe undervejs, da retssagen blev udsat. Derfor er straffen også nedsat på grund af ventetiden.

- De er alle seks dømt efter paragraf 245, altså grov vold. Fem mænd er idømt 60 dages betinget fængsel, mens den sjette, en 21-årig mand, har fået tre måneder på grund af gentagelsestilfælde, siger anklager Malene Lund Andersen. Straffen afsones som samfundstjeneste.

Alle seks unge mænd modtog dommen.