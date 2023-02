Betjente så overfald på overvågningskameraer

AALBORG:Nordjyllands Politi anholdt mandag morgen klokken fem en 21-årig mand fra Aalborg, der tilsyneladende helt umotiveret havde slået en flaskesamler i Jomfru Ane Gade ned. Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen.

- Klokken 4.58 ser vi på overvågningen, at han går direkte frem mod den anden mand, som går lidt foroverbøjet, og tildeler ham et knytnæveslag i hovedet, så han falder til jorden, siger Jesper Sørensen.

Nogenlunde samtidig med, at betjentene selv kan så på overvågningskameraerne, at overfaldet finder sted, får politiet en anmeldelse om episoden. Der blev sendt en patrulje af sted til Jomfru Ane Gade - men betjentene havde en forholdsvis let opgave på stedet.

- Overfaldsmanden var blevet tilbageholdt af dørmænd på stedet, der kunne overlevere ham til patruljen, siger Jesper Sørensen.

Den 21-årige blev anholdt, og når han er blevet ædru, skal han afhøres, og senere på dagen skal juristerne fra anklagemyndigheden vurdere, om han skal fremstilles i et grundlovsforhør eller løslades.