Bekræftet: AaB har solgt Mæhle

AALBORG: Tirsdag eftermiddag bekræftede superligaklubben AaB overfor Fondsbørsen, at salget at 19-årige Joakim Mæhle er gået igennem. Han skifter efter sommerferien til den belgiske klub KRC Genk.

Mæhle skiftede som 12-årig til AaB fra samarbejdsklubben Østervrå IF og havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2020.

AaB oplyser ikke en salgspris på spilleren, men den skulle ifølge NORDJYSKE’s oplysninger ligge omkring de 12 millioner danske kroner - foruden en videresalgsklausul.

Joakim Mæhle er til rådighed for AaB i resten af indeværende sæson. Han var ikke med i truppen til den forgangne weekends kamp mod Silkeborg, men cheftræner Morten Wieghorst har bebudet, at han atter ville benytte spilleren, når der var en afklaring i forhandlingerne om et salg.

AaB meddelte tidligere tirsdag, at man forventer et overskud på 25 millioner kroner for regnskabsåret 2017. Heri er salget af Joakim Mæhle indregnet.