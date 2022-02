Bekræftet: Fund i skoven er Mia Skadhauge Stevn

AALBORG:Mia Skadhauge Stevn, som forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade sidste søndag, er endelig identificeret via retsmedicinske undersøgelser.

Det oplyser efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Politiets undersøgelser i Dronninglund Storskov pågår fortsat, men vores forventning er, at de afsluttes sidst på dagen. Derfor vil man stadig se politi i området og andre steder som følge af politiets efterforskning, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse.

De pårørende er underrettet i sagen.

Nordjyllands Politi har ingen yderligere kommentarer til sagen i øjeblikket - både af hensyn til de pårørende og af hensyn til det igangværende efterforskningsarbejde.

Der er derfor ingen nye oplysninger om, hvornår eller hvordan den 22-årige kvinde er blevet dræbt, ligesom Nordjyllands Politi heller ikke oplyser, om der er gjort yderligere fund på de steder, som politiet undersøger.

To 36-årige mænd er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Den ene af de to mænd blev varetægtsfængslet torsdag i foreløbig fire uger. Den anden mand blev løsladt efter et grundlovsforhør. Han er dog fortsat sigtet i sagen.