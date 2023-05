Bekymringsbrev fra Thy og Mors: Sygehusskandale i Aalborg må ikke ramme os

THY-MORS:Vandskader, forsinkelser og kæmpe budgetoverskridelser. Problemerne for det skandaleramte byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital står i kø, og det vækker bekymring, også i Thy og på Mors, hvor støtteforeningen for sygehuset i Thisted nu udtrykker bekymring for, om udgifterne til supersygehuset vil komme til at gå ud over regionens mindre sygehuse.

"Overskridelserne på byggeriet af NAU gør det givetvis vanskeligt at få balance i budget 2024. Vi håber, at en meget skarp prioritering kan sikre, at der ikke opstår en situation, hvor byggeriet af NAU sætter udviklingen af de øvrige sygehuse i regionen i stå", skriver Erik Holm, formand for foreningen FAST, i et brev, som er sendt til alle de nordjyske regionsrådsmedlemmer.

Her påpeger han, at der de senere år er blevet gennemført en række positive tiltag, der har styrket sygehuset i Thisted. Der er blandt andet etableret flere nye ambulatorier, og kardiologien fik i 2022 tilført 2,4 millioner kroner til øget tilstedeværelse af kardiologiske speciallæger i Thisted.

Profilplanen for sygehuset sikrer, at der fortsat er neurorehabilitering i Thisted, og at der stadig er et sengeafsnit, som er målrettet palliation. Den dagkirurgiske aktivitet med brok - og galdevejskirurgi og skopier er øget.

Erik Holm, formand for støtteforeningen FAST, peger på, at selv om der er meget fokus på byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital, så skal regionens mindre sygehuse ikke glemmes. Arkivfoto: Henrik Louis

Erik Holm påpeger dog også, at der er flere områder, hvor der stadig er plads til forbedringer. Det gælder ikke mindst målsætningen om, at der igen skal kunne udføres akut organkirurgi i Thisted. Den funktion blev midlertidigt indstillet for snart syv år siden.

"Vi vil opfordre regionsrådet til at sikre, at planlægningen af den proces, der skal føre frem til en afklaring omkring den akutte organkirurgi, kommer til at indgå som en del af budgetdrøftelserne for 2024 og overslagsårene, og at en endelig plan bliver fastlagt i denne valgperiode, altså inden udgangen af 2025", skriver han blandt andet i brevet til politikerne.

I bestyrelsen for FAST frygter man, at når budgettet for Nyt Aalborg Universitetshospital i dén grad skrider, så vil det komme til at betyde udfordringer for sundhedsvæsenet generelt i regionen.

"Vi vil ønske regionsrådet held og lykke med at få en vanskelig budgetlægning for 2024 til at falde på plads, - uden at NAU-byggeriet kommer til at skygge for udviklingen af det samlede sundhedsvæsen i Nordjylland", lyder budskabet fra Thy og Mors til regionsrådspolitikerne.

En af dem er Hanne Korsgaard (S), Thisted, der sidder i regionens forretningsudvalg. Hun er i øvrigt også medlem af bestyrelsen for FAST.

Hun oplyser, at det stadig er for tidligt at sige noget om, hvordan regionens budget for 2024 kommer til at se ud.

- Det kommer meget an på økonomiforhandlingerne med staten. I forhold til overskridelsen af budgettet på sygehusbyggeriet forventer vi, at vi vil kunne låne af staten på rimelige vilkår, men det er jo anlæg. Det, vi snakker om i Thisted, er selvfølgelig drift, og vi er nødt til at kigge på, hvad er hvad. Men det er klart, at buen er spændt i Region Nordjylland, fordi vi også har de udfordringer på det ny universitetshospital, som vi ikke kender omfanget af endnu, siger Hanne Korsgaard.