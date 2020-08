Beredskab fik ældre mand fri af dør

AALBORG:Nordjyllands Beredskab hjalp torsdag aften en ældre mand fri af en ømtålelig klemme på Pleje- og aktivitetscenter Smedegården i Aalborg. Her havde den ældre mand ved et uheld fået fingeren i klemme i en dør.

Tililende sørgede for, at døren ikke smækkede helt i, men af frygt for at gøre skaden værre, blev der slået alarm.

- Vi lukkede døren op, og så sad han ikke fast mere, forklarer indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.