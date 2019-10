Beredskab fjerner ustabilt kemisk stof fra skole

AALBORG:Politi og redningsberedskab er fredag eftermiddag til stede på Tech College, Øster Uttrup Vej i Aalborg

Det skyldes, at personale fra Forsvaret er i færd med at fjerne et kemisk stof, der hedder 2,4, DNPH, og normalt forefindes på skolen, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det kemiske navn for stoffet er dinitrophenylhydrazine. Det er et stof, der er relativt følsomt for stød og eksploderer, hvis stødet er hårdt nok. Derfor skal stoffet behandles varsomt.

Det pågældende stof er dog blevet for gammelt, og dermed ustabilt.

- Vi satte allerede torsdag Tech College i forbindelse med Forsvaret, og den faglige vurdering har været, at det ikke var en hastende opgave. Derfor er det aftalt, at Forsvaret fredag har afhentet stoffet efter skoletid, siger politiets vagtchef, politikommissær Poul Fastergaard.

Han oplyser, at politi og redningskøretøjer derfor rutinemæssigt fredag eftermiddag er til stede i området, mens Forsvaret arbejdede.

- Det er normal rutine. Vi er til stede for at afspærre og sikre områder, så vores samarbejdspartnere fra Forsvaret kunne passe deres arbejde i ro og orden, siger Poul Fastergaard

Vagtchefen understreger, at borgerne ikke har nogen grund til at være bekymret på grund af politiets tilstedeværelse i området.

Politiet ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor længe man vil være tilstede, men det forventes, at Forsvarets personale forlader skolen igen inden aften.