Beredskab takker trafikanter: I gjorde en forskel!

AALBORG:Danske bilister får ofte skyld for kun at tænke på sig selv i trafikken. Men torsdag formiddag er Nordjyllands Beredskab ude med en stor tak til de bilister på E45, som i morgentimerne blev påvirket af de to harmonikasammenstød, der skete med kort tids mellemrum. Først i sydgående retning mellem Vodskov og Bouet kl. 7.26 - og dernæst kl. 8.01 mellem afkørslerne 27 og 26 i nordgående retning før Limfjordstunnelen.

"Stor tak fra brandfolkene, til trafikanter der gav plads, så vi hurtigere kom frem til trafikuheld i morges. I gav rigtig god plads til udrykningskøretøjerne🚒. TAK, I var med til at gøre en forskel", skrev beredskabet torsdag formiddag på Twitter.

Beredskabet lagde to billeder ud af det, de nordjyske trafikanter måske har taget ved lære af fra tyske motorvejsbilister, som i mange år har været underlagt lovkrav om at skabe såkaldte redningsspor til udrykningsfartøjer - "rettungsgasse" på de kanter - når de alligevel holdt i kø på motorveje og motortrafikveje og ikke kunne komme frem på grund af ulykker.

Såkaldte redningsspor skaber bedre plads til udrykningskørsel - også selv om ulykken sker midt i myldretiden. Foto: Nordjyllands Beredskab

Det er ikke kun tyske motorvejstrafikanter, der lever med lovkrav om redningsspor. Det gør man også i bl.a. Østrig, Tjekkiet og Ungarn.

Redningsspor skaber bilister ved, at alle trafikanter i venstre vognbane placerer sig så langt til venstre som muligt, mens trafikanter i højre vognbane skal bevæge sig så langt over til højre, som det er muligt.

I Danmark er det ikke et lovkrav for bilister at danne redningsspor. Men noget tyder på, at ideen er slået an på de nordjyske motorveje. Og det er ikke bare hjælp til udrykningskøretøjerne og de involverede i ulykken.

Det er også hjælp til selvhjælp, for jo hurtigere hjælpen kommer frem, jo hurtigere kommer trafikken også i gang igen.