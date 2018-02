Beredskabet har succes med ny brandbil

AALBORG: 4. december 2017 indsatte Nordjyllands Beredskab i Aalborg en specialbrandbil, og anskaffelsen af den har vist sig at være en succes.

Udover at blive brugt til at sørge for, at brandmænd i aktion har kunnet komme hurtigt i bad og derved undgå længere tids berøring med farlige stoffer fra brandene, så har bilen også været brugt ved skadesteder, hvor der har været asbest i resterne af bygninger. Det vil sige, at beredskabsfolkene har kunnet komme hurtigt i bad, hvis de har været i kontakt med de farlige asbestfibre, lyder det fra brandmanden.

- Vi har ramt den brugerflade, hvor behovet ligger. De fysiske rammer er ramt rigtig godt, fortæller Tommy Johannesen fra Nordjyllands Beredskab.

