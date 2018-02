Beregninger: Så dyrt er det at pendle langt

AALBORG: Pendler du dagligt til og fra arbejde, så koster det. Også selv om du er berettiget til at få befordringsfradrag. Det viser beregninger, som Spar Nord har lavet på baggrund af data fra Bilbasen, skriver BT.

Prisen for eksempelvis at pendle 234 kilometer om dagen mellem Aalborg og Aarhus i en ny bil er 11.678 kroner om måneden, efter der er taget højde for befordringsfradraget, viser Spar Nords beregning.

Langdistancependlere bør derfor overveje, om jobbet er udgiften værd.

- Hvis de kunne finde et interessant job tæt på bopælen inden for cykelafstand og undvære bilen, så kunne de acceptere en løn, der giver 11.678 kroner mindre i udbetaling hver måned, og stadig have det samme månedlige rådighedsbeløb, siger afdelingsdirektør i Spar Nord, Leif Lind Simonsen til BT.

Udgiften er beregnet ud fra begrebet TCO - Total Cost of Ownership - det vil sige samtlige omkostninger ved at køre i en ny bil. Her er forsikringer, ejerafgift, renteudgifter, værditab og brændstof regnet med.