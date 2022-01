Spritkørsel i tuk-tuk endte galt

AALBORG:Føreren af en såkaldt tuk-tuk - et lille, trehjulet køretøj - kørte torsdag aften galt ved Vilsundvej i det østlige Aalborg.

Det skete kort før kl. 19.30 efter et sving på en cykelsti. Tuk-tuk'en væltede om på siden på en så uheldig måde, at det ikke var muligt for den mandlige fører at komme ud af førerkabinen.

Nordjyllands Beredskab måtte rykke ud, og fire stærke beredskabsfolk fik løftet tuk-tuk'en op på højkant igen, så føreren kom fri, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz fra beredskabet.

Tuk-tuk-føreren var ikke kommet noget alvorligt til, men politiet konstaterede, at han var beruset. Hans alkoholpromille blev målt til over 1.0, så nu sigtes han for spritkørsel i det lille køretøj.

Tuk-tuk'en slap fra uheldet uden større skader.

