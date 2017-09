Røg fra køkken da beruset mand faldt i søvn

NØRRESUNDBY: Nordjyllands Beredskab rykkede fredag aften ud til en etageejendom på Lindholm Nærbanevej, efter beboere i en opgang havde lugtet røg og ringet 112.

Det viste sig, at røgen kom fra køkkenet i en af lejlighederne.

Beboeren, en 24-årig mand, var kommet hjem efter en bytur og havde sat noget mad over. Men manden, der var beruset efter byturen, faldt derefter i søvn, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Kort efter kl. 20 blev en nabo så bekymret over røglugten, at han tilkaldte brandvæsenet.

Røgen fra køkkenet havde dog ikke nået at forvolde skader, og ingen personer var kommet noget til.

Den unge beboer i lejligheden med røgen kan nu forvente en bøde for at have overtrådt beredskabsloven, oplyser politiet.