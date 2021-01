Beslutning står fast: Sejlklub mister kommunale kroner

EGENSE:Egense Sejlklubs dage som tilskudsberettiget forening i Aalborg Kommune er talte.

Indtil videre.

Det står fast, efter at kommunens sundheds- og kulturudvalg på sit seneste møde har godkendt indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget i kommunen.

Beslutningen kommer i kølvandet på månedlange stridigheder på lystbådehavnen i Egense mellem bestyrelsen på den ene side og en række kritiske medlemmer på den anden.

Beskyldninger på kryds og tværs har forpestet situationen omkring klubben, og trods mæglingsforsøg fra både Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi er det ikke lykkedes at forlige parterne efter sager om bl.a. ulovlig videoovervågning af havneområdet, anmeldelser for socialt bedrageri, anklager om misbrug af betroede midler, censur, manglende medlemsdemokrati samt eksklusion af syv medlemmer.

Sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl har skriftligt meddelt Egense Sejlklub, at dens status som tilskudsberettiget forening er ophørt. Arkivfoto: Andreas Falck

I et brev til sejlklubben oplyser sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V), at fratagelsen af godkendelsen gælder fra 13. januar.

Det betyder, at kommunen foreløbig tilbageholder tilskuddet for andet halvår af 2020, hvilket ifølge NORDJYSKE's oplysninger beløber sig til ca. 50.000 kr.

- Det vil blive vurderet, hvorvidt dette tilskud kan udbetales, når den eksterne revision af klubbens regnskab er afsluttet, konstaterer rådmanden i brevet til sejlklubbens bestyrelse.

I brevet, hvori Mads Duedahl ærgrer sig over, at det er kommet så vidt, kaster han dog en redningskrans ud til sejlklubben ved ikke at udelukke, at sejlklubben igen kan blive godkendt som tilskudsberettiget forening.

- Dog vil en godkendelse afhænge af, at kriterierne i Folkeoplysningsloven samt de fritidspolitiske retningslinjer i Aalborg Kommune til fulde efterleves, hedder det i brevet, der er underskrevet af Mads Duedahl og Bente Gravesen, direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

