Betalte licensfinansieret tv-station for at leje helikopter, der aldrig dukkede op

AALBORG:I 2017 blev Aalborg invaderet af 25.000 idrætsudøvere, som henover de sidste dage i juni og starten af juli dystede og lavede opvisninger i hele byen i forbindelse med DGI Landsstævne.

Det var første gang, det store arrangement blev afholdt i Nordjylland, og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) var ikke sen til at beskrive arrangementet som én stor succes for Aalborg.

Medieomtalen var ligeledes særdeles positiv, hvor TV2 Nord sammen med flere andre regionale tv-stationer sendte live fra det fire dages arrangement. Men TV2 Nord gjorde det ikke gratis.

Selv om aalborgenserne allerede har betalt den licens, som finansierer deres lokale TV 2-region, fandt borgmesteren det alligevel nødvendigt at finde flere penge i kommunekassen, som han sendte videre til TV2 Nord.

Penge, TV2 Nord blandt andet skulle bruge på at leje en helikopter.

Den er gal igen

Nordjyske har tidligere beskrevet, hvordan den ansvarshavende chefredaktør på TV2 Nord, Mikael Justesen, har haft en direkte forbindelse til borgmester Thomas Kastrup-Larsen. De to sad i netværksgruppe sammen, da Thomas Kastrup-Larsen blev borgmester og har siden arbejdet tæt sammen i en periode.

TV2 Nord-chefen har tidligere fået tilsagn om produktionsstøtte til Nibe Festival efter én mail og kun to dages sagsbehandlingstid. Noget som flere eksperter allerede har kritiseret i Nordjyske.

- Den her sagsbehandling er for mig at se præcis det, der generelt har været galt med borgmesterens særlige eventkonto. At det har været hans personlige cigarkasse, har Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark, en uafhængig ngo, der beskæftiger sig med korruption og bestikkelse, tidligere udtalt.

Men to dages sagsbehandlingstid er ikke det hurtigste, borgmesteren har præsteret.

Rekord på 25 timer

Da TV2 Nord-chefen bad om 125.000 kroner i forbindelse med DGI Landsstævne i 2017, skulle borgmesteren kun bruge 25 timer på at sagsbehandle ansøgningen.

24. januar - et halvt år før arrangementet - sendte Mikael Justesen en mail til Thomas Kastrup-Larsen.

Han indleder som sædvanlig med "Kære Thomas", hvorefter han forklarer, at TV2 Nord er i gang med at planlægge sendingen fra landsstævnet.

Det er en fællesregional produktion, hvor seks ud af otte regionale tv-stationer sender live fra Aalborg hver aften.

Mikael Justesen beskriver det som TV2 Nords "med afstand største satsning" i 2017, men det kan blive endnu vildere, hvis Aalborg Kommune vil betale for, at tv-stationen lejer mere udstyr og en helikopter.

- En sådan kan vi leje ved TV2 - og den vil også give os mulighed for at lave direkte gennemstillinger under vores liveudsendelser, skriver Mikael Justesen.

Herefter spørger han, om borgmesteren og byrådet kan hjælpe med 125.000 kroner i produktionsstøtte, og allerede dagen efter svarer Thomas Kastrup.

- Tak for din mail. Vi vil gerne indgå en aftale om de 125.000.

Omkring en time senere skriver Mikael Justesen til borgmesteren, hvor han takker for hurtigt svar.

- Vi sætter straks i gang med at booke specielt helikopteren. Jeg havde forhåndstjekket at den er ledig - så den skulle være på plads.

Som i et sogneråd

Nordjyske har forelagt sagen for professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

Han peger på flere forhold i sagsbehandlingen, som ifølge ham er problematiske og i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

- Jeg vil gerne starte med at slå fast, at man skal sikre sig, at man har hjemmel til at afholde udgifterne. Derfor skal der stå, hvad udgiften vedrører, så man kan aflægge korrekt regnskab, siger han.

Som i mange af de andre sager, som Nordjyske har afdækket, mangler Aalborg Kommune skriftlig dokumentation.

I forbindelse med produktionsstøtten på 125.000 kroner til TV2 Nord, er der f.eks. ikke udarbejdet en kontrakt, ligesom der ikke er nedskrevet, hvad Aalborg Kommune mener, de får for pengene. Men det er ikke det største problem.

- At man ikke journaliserer er noget sjusk. Men grundlæggende set er det mest problematiske, at man ikke gør sig tilstrækkelige anstrengelser for at sikre, at man betaler markedsprisen, siger Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

- Landsstævnet er sikkert et dejligt arrangement at få til Aalborg, og 125.000 kroner er jo ikke en bondegård. Men ingen har interesse i, at man betaler for noget, som ikke er nødvendigt. Man skal ikke bare pr. kutyme godkende udbetalinger uden at forholde sig til, om den modydelse, man modtager, har samme værdi.

Han kalder hele sagen for "akavet", fordi det er uklart, hvilke regelsæt kommunen bruger, når de udbetaler produktionsstøtte til TV2 Nord.

Professoren forklarer, at Aalborg Kommune ikke må betale direkte produktionsstøtte, fordi en kommune ikke må støtte en privat virksomhed. Derfor skal det, kommunen betaler for, enten være støtte til DGI Landsstævne eller eksponering af kommunen.

- En kommune må ikke uden videre betale for at leje en helikopter til TV2 Nord, men man må gerne betale for branding af kommunen, så skal man bare sikre sig, at man betaler markedsværdien, siger Per Nikolaj Bukh.

Professoren kender ikke til andre fortilfælde, hvor kommuner og borgmestre sagsbehandler på den måde og på kun 25 timer.

- Det er selvfølgelig dejligt med en hårdtarbejdende borgmester, kunne jeg sige sarkastisk. Men det er en atypisk og uhensigtsmæssig måde for en kommune at forvalte på. Det bliver sognerådsadministration.

Helikopteren kom aldrig

Hvis man i dag kigger TV2 Nords livesendinger fra landsstævnet igennem, vil man se, at der ikke en eneste gang er billeder fra luften. Ingen flotte panoreringer over Aalborg. Ingen skud fra en helikopter, der flyver henover Limfjorden til åbningsceremonien.

På intet tidspunkt i løbet af den fire dage lange idrætsfest er der de helikopterbilleder, som Aalborg Kommune blandt andet betalte 125.000 kroner for at gøre mulige.

Og det er der en god grund til. TV2 Nord besluttede sig nemlig for slet ikke at leje helikopteren.

- Der var en aftale med TV2, og alt var, som det skulle være, siger TV2 Nords chefredaktør Tino Pedersen til Nordjyske.

- Indtil selve dagen. Til åbningen af landsstævnet faldt der mellem 25 og 30 mm regn, og der blæste en stiv kuling. Derfor gav det ikke mening at sende helikopteren i luften. Når du laver billeder deroppe fra i den slags vejr, så bliver det ikke godt.

Tino Pedersen kan i dag ikke udpensle, hvad kommunens produktionstilskud på 125.000 kroner, som ifølge mailkorrespondancen mellem borgmesteren og TV2 Nords direktør skulle gå til et mobilt studie, ekstra redigeringsudstyr og leje af helikopter, i sidste ende er gået til.

- Tilskuddet har indgået i den pulje af penge, vi har haft til at lave det bedst mulige setup. Jeg sidder ikke med et regnestykke, så jeg kan øremærke, at det var den faktura, som kommunens penge gik til.

Købte øget dækning

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Aalborg Kommune.

I et skriftligt svar skriver økonomidirektør Tommy Christiansen, at de 125.000 kroner skulle bruges på bedre tv.

"Den konkrete aftale med TV2 Nord om dækning af DGI Landsstævne i 2017 havde til formål at skabe en bedre dækning af landsstævnet, som Aalborg Kommune var vært for. Det er vores vurdering, at aftalen var med til at øge dækningen af DGI Landsstævnet i Aalborg fra TV2 Nords side. Vi vurderer derfor, at Aalborg Kommune har fået værdi i form af omtale, der som minimum svarer til udbetalingen til TV2 Nord", skriver han.

I mailen skriver økonomidirektøren, at han ikke har yderligere kommentarer. Vi ville ellers gerne have spurgt ham om, hvorvidt den vurdering blev lavet, inden pengene blev udbetalt, som kommunen er forpligtet til, eller om vurderingen først er lavet efter landsstævnet.

Thomas Kastrup-Larsen har ikke ønsket at stille op til interview eller svare på spørgsmål på skrift.