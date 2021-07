Betjent blev sparket i hovedet og bidt af hund - nu er mand og kvinde fængslet

AALBORG:En 42-årig kvinde og en 54-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold og vold mod tjenestemænd, efter en dramatisk episode på Vestre Fjordvej i Aalborg søndag eftermiddag.

Her var en patrulje blevet kaldt ud, efter der var blevet kastet en sten igennem ruden til en købmandsforretning på Kastetvej.

I den forbindelse bemærkede betjentene parret og ville tale med dem - men det udviklede sig hurtigt voldsomst.

Ifølge sigtelsen pudsede parret nemlig deres hund på betjentene, da de råbte "Bid dem" og "Puds dem". Og det fik hunden til at gå til angreb på den ene betjent, der blev bidt flere gange i armen, fortæller anklager Eva Madsen.

Men det stoppede ikke her.

I forbindelse med anholdelsen af parret, gik den 42-årige kvinde selv til angreb på den betjent, der lige var blevet bidt.

Ifølge sigtelsen mod hende, sparkede hun betjenten flere gange i hovedet og brystet, ligesom hun også spyttede den anden betjent i ansigtet, oplyser Eva Madsen.

Parret nægter sig dog skyldig i sigtelserne mod dem. De er kort og godt uenig i, hvem der egentlig er ofre.

Under grundlovsforhøret hævdede de nemlig, at de er ofrene, og at det der eventuelt skete foregik i nødværge, fortæller Eva Madsen.

Parret valgte at kære varetægtsfængslingen.

Betjenten, der blev bidt og sparket, kom ikke alvorligt til skade, men måtte efterfølgende en tur på sygehuset.