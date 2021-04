Betjent kørt ned, da han ville standse bil: Affyrer skud mod flugtbil

AALBORG:En helt normal politiforretning på Øster Sundby Vej tog fredag aften en uventet og meget dramatisk drejning, da en politibetjent i forbindelse med en rutinemæssig standsning af en bil først blev påkørt og siden afgav flere skud mod den flygtende bil.

- Den pågældende betjent er i gang med en rutinemæssig færdselskontrol, hvor en bil er blevet bragt til standsning, fordi der er tale om en fartoverskridelse. Bilen bliver standset, og betjenten går i gang med at sikre oplysninger om bilen, da han på et tidspunkt går ud foran bilen. Her bliver han så påkørt og ramt på benet, fortæller Claus Danø, politiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Betjenten er dog ikke mere medtaget, end han hurtigt griber til handling oven på påkørslen.

- Betjenten reagerer på påkørslen ved at affyre flere skud mod bilen, der dog fortsætter sin flugt, siger Claus Danø.

Den flygtende bil er en Ford Mondeo stationcar, og den er efterfølgende blevet fundet af politiet.

- Desværre har vi ikke pågrebet den eller de involverede personer, siger Claus Danø.

Efterfølgende har betjenten, der slap med overfladiske skræmmer, været forbi skadestuen, men ved midnatstid er han tilbage på politigården, hvor han er i gang med at afgive forklaring.

I sager hvor en betjent afgiver skud i tjeneste er det Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der overtager sagen.

I forbindelse med påkørslen og de efterfølgend skud med flugtbilen efterlyser politiet nu en 27-årig mand. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 27-årige, der efterlyses i forbindelse med standsningen og den efterfølgende flugt, er en gammel kending af politiet - Cent Firat Kirat, der blev genkendt som føreren af køretøjet.

Cent Firat Kirat er 27 år, 180 centimeter høj med markeret ansigt, brun hud, mørkt hår, som formentlig er barberet i siderne.

Politiinspektør Claus Danø opfordrer til, at man straks ringer til politiet på 114, hvis man ved, hvor den eftersøgte opholder sig, eller hvis man har andre oplysninger i sagen.

- Man skal ikke selv forsøge at pågribe pågældende, men blot henvende sig til politiet, understreger politiinspektøren.

Nordjyllands Politi indledte omgående en intens efterforskning af omstændighederne omkring påkørslen. Derfor vil borgerne se en hel del politi i området omkring gerningsstedet og omkring Aalborg resten af fredag nat og i løbet af lørdagen.