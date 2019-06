Betjente genkendte indbrudstyv fra overvågningsvideo

AALBORG: En politipatrulje havde heldet med sig, da det lykkedes at fange en formodet indbrudstyv tirsdag formiddag.

De to betjente havde først været en tur forbi 7-Eleven på banegården, efter butikken havde haft indbrud.

Betjentene undersøgte gerningsstedet og kiggede blandt andet overvågningsvideoen igennem.

Og hukommelsen viste sig at være ret god, for et par timer senere genkendte betjentene den formodede gerningsmand fra videoen, da han kom gående på gaden.

Der er tale om en 23-årig mand, der blev anholdt og sigtet for indbrud. Manden havde desuden narko på sig, og han blev derfor også sigtet for narkobesiddelse, fortæller vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.