Betjente truet med kniv - mand overgav sig først efter fire timer

AALBORG:To betjente fra Nordjyllands Politi blev søndag aften truet med kniv, da de mødte op hos en 25-årig mand i Aalborg.

Det var klokken 22.20 på C.P. Holbølls Plads ved Mylius Erichsens Vej.

Her var der kommet en anmeldelse om høj musik, og da betjentene bankede på hos den 25-årige, åbnede han døren og truede med en kniv.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen fulgte betjentene herefter en fast procedure for den slags situationer. Den går ud på at "fastfryse situationen, bruge mindst mulig magt og forsøge at tale manden ud af lejligheden".

Der kom flere patruljer og en indsatsleder til stedet, og lidt før klokken to blev manden overtalt til at komme ud og blev anholdt uden yderligere dramatik.

Han blev sigtet for trusler mod tjenestemand, men er nu løsladt uden grundlovsforhør, fortæller politikommissær Martin Rolighed fra Nordjyllands Politi.