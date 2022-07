Bevægende fotoudstilling: Døde hjemløse udstillet på Havnefronten

Nogle lever ikke længere. Nogle er syge. Nogle er kommet videre i livet. Andre er stadig det samme sted, men årene har sat tydeligt præg i deres nedslidte kroppe med markante spor i deres ansigter, manglende tænder, indfalden hud og tydelige ar.

Lige nu kan man på Havnefronten se fotoudstillingen "De Rodløse – vi der er tilbage" af Helga Theilgaard. Fotografierne af de hjemløse er taget ad to omgange. Første gang i 2008 og for de overlevende hidtil sidste gang i 2021.

28-årige Bettina Borregaard i 2008. Foto: Helga Theilgaard

- Jeg vil give de hjemløse en stemme og et ansigt, fortælle deres historier og vise at de er mennesker med drømme, længsler og håb - lige som du og jeg, siger Helga Theilgaard i en pressemeddelelse.

I begyndelsen af vinteren 2008 gik fotograf Helga Theilgaard igennem Københavns gader for at lede efter de hjemløse mennesker, hun ville fotografere. Nu 13 år efter er Helga Theilgaard tilbage med 36 portrætter, en udendørs fotoudstilling og en bog, der fortæller de hjemløses historier.

Bettina Borregaard i 2021. Foto: Helga Theilgaard

Ikke alle er i live i dag, og det viser hun også på udstillingen på en elegant og bevægende måde.

- Erkendelsen af, at næsten halvdelen af de mennesker, jeg tidligere havde portrætteret, nu var døde - de fleste alt for tidligt – fik mig til at ændre projektets karakter. Mens de tilbageværende hjemløse blev genfotograferet, blev portrætterne af de afdøde først gravet ned i jorden i måneder og efterfølgende yderligere opløst med en kemisk proces. De forandrede negativer er senere blevet indscannet og forstørret. I de nye portrætter er der opstået betydningsbærende spor over tid, i fraværet og opløsningen af deres ansigter og kroppe. Det afspejler for mig livets forgængeligheden og det alt for korte liv, de hjemløse har levet, siger Helga Theilgaard.

Hvad: De Rodløse

Hvor: Vestre Havnepromenade, Strandvejen 4

Hvornår: Udstillingen slutter 27. juli