Bevilling på plads: Nu får supersygehus sin helikopterplatform

AALBORG:Regionsrådet har fjernet enhver tvivl om, hvorvidt det nye supersygehus i Aalborg får en helikopterplatform.

Det skete, da Regionsrådet tirsdag aften besluttede at bevilge 10 millioner kroner fra en infrastrukturpulje. Pengene skal understøtte arbejdet med at få en platform på toppen af hospitalet, hvor der er plads til, at såvel lægehelikoptere som de noget større redningshelikoptere fra Flyvevåbnet kan lande.

Usikkerhed om den samlede økonomi i byggeriet af det nye supersygehus i Aalborg fik allerede i december 2019 den konsekvens, at planerne om en helikopterplatform ved hospitalet blev fjernet fra hospitalets budget.

Men platformen er så højt prioriteret, at regionsrådet nu har sat penge af til opbygningen af platformen, som ventes at koste i omegnen af 35 millioner kroner.

Det er håbet, at restbeløbet ud over de 10 millioner kroner kan skaffes til veje via private fonde. Andre danske hospitaler har opnået fondsstøtte til lignende projekter, og behovet skønnes ikke at være mindre i Nordjylland.

Byggeriet af det nye universitetshospital skrider frem. Foto: Region Nordjylland

- Region Nordjylland er den mindste region målt på antallet indbyggere, men vi dækker et geografisk område med store afstande. Derfor er der er klart behov for, at hjælpen også i vores landsdel kommer hurtigt frem til blandt andet livstruende sygdom. Når helikopteren sendes i luften for at hente en patient, er det et kapløb med tiden, og det gælder også, når helikopteren lander ved hospitalet. Så skal man kunne aflevere patienten næsten lige ved døren til videre behandling uden unødige forsinkelser, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en pressemeddelelse.

Også projektdirektør Niels Uhrenfeldt, Nyt Aalborg Universitetshospital, glæder sig over tirsdagens bevilling. Og det haster med at komme i gang med arbejder.

- Vi skal bruge cirka halvandet år til at få den færdigbygget, så vi er under tidspres i forhold til åbning af hospitalet. I det oprindelige projekt var der kun en landingsplads på terræn, men den kunne de store redningshelikoptere ikke bruge på grund af vindtrykket fra deres rotorblade, så nu kommer både redningshelikopterne og lægehelikopterne til at lande på taget af sengebygningen, hvorfra der er direkte elevator ned til operationsstuerne og akutmodtagelsen. Det bliver helt optimalt, siger Niels Uhrenfeldt.

Platformen placeres på det sydlige sengetårn og skal understøttes af stålsøjler, der hviler på en forstærkning i byggeriets centerkerne. For at få plads til de bærende søjler skal der laves tekniske ændringer og tilpasninger af bygningen, så der ikke kommer noget i vejen, når selve platformen skal på plads.

Hospitalsbyggeriet er langt fremme, og det forventes, at håndværkerne er færdige på byggepladsen sidst på året.