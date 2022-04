Bibliotekerne vil gerne vide, hvad du ønsker dig i fremtiden

AALBORG:Bibliotekerne i Aalborg inviterer nu alle, der har lyst, til at være med til at bestemme, hvordan de skal se ud fremover.

Ifølge bibliotekschef Kristine Nygaard er det nemlig vigtigt, at bibliotekerne - ligesom alle andre virksomheder - følger med tiden og udvikler sig i forhold til, hvad der skal være af tilbud, arrangementer og aktiviteter.

- Det er jo sådan at alle - uanset om det er virksomheder, en organisation eller en kulturinstitution - sætter en nye strategier og nye visioner op engang imellem, og det er også det der er tanken her. For selvom vi står med at skulle låne bøger ud, har vi også mange andre opgaver og forsøger at følge, hvad der rør sig i samfundet. Lige nu er der for eksempel stort fokus på læslyst blandt børn og unge, fordi det også er en stor samfundsudfordring, forklarer hun.

Ligesom landets øvrige biblioteker har bibliotekerne i Aalborg også haft det svært under corona-nedlukningen, men brugerne er så småt ved at vende tilbage, selvom det har været lidt af bakke.

- Her den sidste tid begynder vi at nærme os noget, der ligner normalen. Men det er ligesom, hver gang vi åbner op igen, så går der en periode, hvor der har været lidt stille. Og selvom vi ikke var lukket ned i december og januar, så tror jeg, der var mange, der troede, at vi hørte ind under kulturhuse, så der var meget stille, fortæller Kristine Nygaard.

Hun understreger dog, at det ikke er af den grund, bibliotekerne nu skal i gang med at kigge på deres indhold og fremtid.

- Men vi vil meget gerne vide, om der er sket noget i de her to år. Er der noget i befolkningen, der er ændret, er det nogle adfærdsmønstre der er ændret, eller er der nogle udfordringer, der er blevet mere synlige eller er opstået, som bibliotekerne kunne have en rolle i. Der er jo blandt andet kommet den her sundhedsrapport, der viser noget omkring de unges trivsel. Og samtidig er der også opstået en ny nærhed, for nu har vi jo været hjemme så længe, at vi er blevet meget fokuseret på det, der er tæt på os, påpeger bibliotekschefen.

I den forbindelse er der naturligvis stor forskel på, om der er tale om et lokalbibliotek eller en bogbus eller et af de store biblioteker inde i byen. Men Aalborg Bibliotekerne vil alligevel gerne vide, hvad alle deres potentielle brugere tænker om fremtiden.

Bibliotekschef Kristine Nygaard håber, at rigtig mange vil deltage i undersøgelsen. Arkivfoto: Aalborg Kommune

Skal der for eksempel være flere arrangementer med højtlæsning, en ugentlig brætspilsklub, fælles gåture med lydbøger i ørerne, gratis onsdagssnegle i bogbussen eller noget helt femte?

Og det - og meget andet - kan man blandt andet svare på i de brugerundersøgelse, som man både kan finde link til via de lokale samråd, bibliotekernes egen hjemmeside og sociale medier.

-Vi vil jo rigtigt gerne have fat i nogen, der ikke bruger os, så vi også får spurgt lidt bredere, forklarer Kristine Nygaard.

Hun tilføjer, at bibliotekerne også har nedsat 21 fokusgrupper, så håbet er, at der kommer så mange forskellige svar ind, at det giver et godt fingerpeg om, hvad flertallet ønsker sig.

Som forholdsvis nytiltrådt bibliotekschef vil hun helst ikke være alt for firkantet i forhold til, hvilken vej, hun selv helst ser det går.

- Men jeg ser klart, at vi som bibliotek helst skal være med til at skabe den her sammenhæng, som alle andre kulturinstitutioner også skal. For vi kan jo noget særligt ved, at vi faktisk er tilstede i rigtig mange lokaslamfund - enten gennem bogbussen eller gennem et lokalt bibliotek, så umiddelbart tænker jeg, at vi kommer til at fokusere meget mere på vores opland, tilføjer hun.

Brugerundersøgelsen løber frem til 1. april og vil man være med, kan den blandt andet findes på Aalborg Bibliotekernes hjemmeside.