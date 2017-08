Biblioteksbruger blev lukket inde

AALBORG: En dybt koncentreret borger blev mandag aften noget forbavset, da han gerne ville hjem fra biblioteket i Hasseris Bymidte.

Manden havde brugt biblioteket til at være på internettet, og han var så fordybet i sit forehavende, at han slet ikke opdagede, at biblioteket blev lukket, mens han sad opslugt og musestille.

Da manden ville hjem klokken 21.40 konstaterede han til sin skræk, at biblioteket var låst, så han ikke kunne komme ud, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Det fik biblioteksbrugeren til at tilkalde politiet.

En patrulje rykkede ud, og med patruljens hjælp, slap manden fri fra sit ufrivillige ophold.