Bil bragede ind i busskur - personer tæt på at blive ramt

AALBORG:Det var tæt på at gå helt galt, da en ung bilist natten til lørdag påkørte et busskur midt på Vesterbro i Aalborg. Lige ved siden af befandt sig flere personer, som nær var blevet ramt, oplyser Nordjyllands Politi.

Trafikuheldet skete omkring kl. 00.15, hvor en 19-årig mand fra Aalborgs nordlige opland kom kørende ad Vesterbro mod nord.

Af ukendte årsager mistede han kontrollen over personbilen, som bragede ind i busskuret, der blev ødelagt. Glas blev smadret, metal forvredet, og bilen fik store skader.

Ingen personer kom noget til, men det var tæt på. For lige ved siden af befandt sig mindst tre personer, da uheldet skete, oplyser vagtchef Karsten H. Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Den 19-årige bilist kom ikke noget alvorligt til. Han var hverken påvirket af alkohol eller narko, og han havde ingen forklaring på, hvorfor han pludselig mistede kontrollen med bilen.

Den 19-årige fik lov til at gå efter afhøring. Han sigtes nu for at forvolde "nærliggende fare for nogens liv eller førlighed", oplyser vagtchefen fra Nordjyllands Politi.