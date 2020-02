Bil brugt til indbrudstogt: Har du set denne Fiat?

VEJGAARD:Onsdag formiddag udsendte Nordjyllands Politi et billede af en bil, der sættes i forbindelse med indbrud i Aalborg-bydelen Vejgaard. Politets håb er, at nogen har set bilen og kan komme med oplysninger om dens færden.

Der er tale om en Fiat 500, og politiet vil gerne vide, hvor den har kørt de seneste 14 dage.

Det skyldes, at der søndag 16. februar ved 20-tiden kom en anmeldelse om, at to mistænkelige personer netop var gået ind på en villagrund i Vejgaard.

- Kort tid efter så anmelderen, at de to personer kravlede rundt på et tag. Anmelderen alarmerede derfor politiet, fortæller politikommissær Mikkel Brügmann.

Politiet hastede til området, og efter en kort patruljering blev to serbiske mænd på henholdsvis 44 og 49 år anholdt.

Den ene af dem var i besiddelse af nøglen til den omtalte Fiat 500, som senere blev fundet i området. I bilen lå der smykker, computere og andre ting.

- Vores foreløbige efterforskning har vist, at der var tale om tyvekoster, som stammede fra mindst to villaer, hvor der tidligere har været forøvet indbrud, siger Mikkel Brügmann.

Fiat’en viste sig at være en udlejningsbil, som de anholdte har rådet over siden 4. februar. Politi efterlyser derfor personer, som måtte have oplysninger om de to anholdte mænd og den hvide Fiats færden siden 4. februar. Om eftermiddagen søndag 16. februar blev bilen tanket omkring Fårvang i Midtjylland.

Politikommissær Mikkel Brügmann opfordrer alle med oplysninger i sagen til at ringe til politiet på teleffon 114.