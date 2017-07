Bil endte mellem træer

AALBORG: Turen fik en brat ende for en bilist, som fredag morgen kørte fra motorvej E45 mod nord på frakørslen ved Th. Sauers Vej i Aalborg.

Vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, oplyser, at bilisten kom ud i rabatten og fortsatte ned ad en skråning. Bilen endte på siden i et beplantet bælte ud for Gigantium.

Politi og en ambulance blev sendt til stedet. Ifølge Per Jørgensens oplysninger kom bilisten ikke noget til. Til gengæld skete der en del materiel skade på bilen.

Foto: Laura Guldhammer