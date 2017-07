Bil i vand udløste alarm

NIBE: Både beredskab og politi blev tirsdag formiddag kaldt ud til Aalborgvej i Nibe, hvor der var indløbet en anmeldelse om, at en bil var under vand.

Det viste sig dog hurtigt, at virkeligheden var knap så dramatisk, og at bilen ikke var under vand - men blot stod i noget lavt vand, fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi, Poul Badsberg.

Der var ingen person ved bilen, og derfor pakkede politi og beredskab sammen og kørte hjem igen.

Ejeren af bilen er blevet kontaktet, og vedkommende skal nu selv sørge for at få bilen trukket fri, oplyser vagtchefen.

Foto: Claus Søndberg