Bil kørte ind i traktor: 57-årig hårdt kvæstet

LILLEVORDE: En 57-årig mandlig bilist blev alvorligt kvæstet ved en voldsom ulykke, hvor en bil kørte ind ind i en traktor. Bilisten blev fastklemt, og hans bil måtte trækkes fra hinanden af med kæder af Nordjyllands Beredskab, da bilisten fredag aften kort før klokken 19 kørte ind i traktoren. Ulykken skete på Vaarstvej mellem Klarup og Lillevorde, oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

- Klokken 18.50 får vi en anmeldelse om et færdselsuheld på Vaarstvej ud for nummer 31. Meldingen går på, at en bil er kørt ind i en traktor, hvor bilen har ramt kontravægtene foran på traktoren og derefter kilet sig fast under kontravægten. Det betød, at bilisten sad fastklemt, og beredskabet måtte splitte bilen ad for at få manden fri. Manden var svært tilskadekommet og blev med eskorte af politiet kørt til traumecenteret på Aalborg Universitetshospital, forklarer vagtchefen.

Årsagen til ulykken er endnu ukendt.

Bilen - en Hyundai i20 - blev totalskadet dels i selve sammenstødet, dels da beredskabet måtte skille bilen ad for at få den mandlige bilist ud.

- Traktoren skulle tilsyneladende ud fra en mark, hvor den havde været i gang med markarbejde, forklarer Bent Pedersen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han kommer med en klar opfordring til bilisterne om stadig at holde godt øje med landbrugsmaskiner på vejene, da der altså fortsat arbejdes på markerne rundt om i landsdelen.