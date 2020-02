Bil kørte op bag i en anden bil: To på sygehus

AALBORG:Et sammenstød, hvor en bil kørte op bag i en anden bil torsdag eftermiddag på Th. Sauersvej lige efter motorvejsafkørsel, betød, at to personer måtte køres til et tjek på Aalborg Universitetshospital.

Det oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Alarmen om uheldet kom klokken 15.40, og det betød lange kødannelser i myldretiden ud ad Universitetsboulevarden. Trafikken er nu normaliseret igen.

Uheldet skete formentlig på grund af uopmærksomhed. Begge biler kørte ind mod Aalborg.

Vagtchefen har ikke yderligere oplysninger om de impliceredes tilstand, men siger, at de to, der blev kørt på hospitalet klagede over nakkesmerter.