Bil med fire børn blev påkørt voldsomt bagfra

BEDSTED:En 33-årig kvinde er blevet kørt på Regionshospital Nordjylland i Thisted til et tjek for sine skader efter et færdselsuheld, hvor bilen med kvinden og fire mindreårig børn blev påkørt ret voldsomt bagfra af en anden bilist.

Meldingen om uheldet kom til Midt- og Vestjyllands Politi ved godt 15.30-tiden mandag eftermiddag.

- Uheldet skete lige uden for Hassing mellem Bedsted og Koldby. Den 33-årige kvinde kørte ad Vestervigvej og ville svinge til højre. Bagfra kom en 22-årige kvinde, som ikke opdagede, at den 33-årige ville svinge. Derfor kørte den 22-årige kvinde ret voldsomt op bag i den 33-åriges bil. Heri sad der fire børn - alle mindreårige - og de slap heldigvis uskadte fra det ret voldsomme sammenstød, forklarer vagtchef Anders Hansen, Midt- og Vestjyllands Politi.

Han kan ikke give oplysninger om de fire børns alder eller om alle fire er kvindens børn.

- Den 22-årige kvinde vil formentlig blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven blandt andet for ikke at holde afstand og for ikke at være opmærksom i trafikken. Dertil kan komme en betinget frakendelse af førerretten, såfremt juristerne vurderer omstændighederne til at være til det, forklarer vagtchefen.

Der var en del oprydning efter uheldet, der gav minimale trafikale problemer. Oprydningen var overstået ved 16.30-tiden.