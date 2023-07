Bil og bus stødte sammen: To måtte på skadestuen

AALBORG:Nordjyllands Politi måtte onsdag ved middagstid rykke ud til et færdselsuheld i Aalborgs centrum - og patruljen, der rykkede, kunne lade både patruljevogn, cykel og løbehjul stå og nøjes med at gå til uheldsstedet på flade fødder.

Uheldet var nemlig sket lige uden for politigårdens dør i krydset Jyllandsgade/Dag Hammarskjølds Gade.

Her var en bus og en personbil stødt sammen, men umiddelbart var der ikke sket større personskader. To personer fra bussen blev dog kørt til kontrol på skadestuen, oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi. Det var ikke ved sammenstødet som sådan, at de kom til skade, men under bussens opbremsning umiddelbart inden sammenstødet.