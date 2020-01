Bilist påkørte el-skabe: Nu er to lyskryds mørklagt

AALBORG:To af Aalborgs meget trafikerede lyskryds blev torsdag aften mørklagt, da en personbil kørte ind i to el-skabe og en lygtepæl. Og det kan vare flere dage, før problemerne er løst.

Det drejer sig om lyskrydset Sohngårdsholmsvej og Østre Allé, altså for enden af Sohngårdsholm-bakken, samt nabokrydset ved indkørslen til Føtex på Eternitten.

- De første meldinger lyder, at der kan gå op mod en uge, inden de to lyskryds kommer til at fungere igen, siger vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi torsdag aften.

Trafikuheldet skete lidt før kl. 19 og medførte skader på den teknik, som styrer lyskrydsene. Det tager angiveligt flere dage at fremskaffe de tekniske dele, som skal få lyssignalerne til at fungere igen.

Derfor forventer politiet langvarig trafikbøvl i de ofte meget trafikerede lyskryds, især fra fredag morgen.

Bilisterne skal berede sig på, at det bliver besværligt at passere lyskrydsene, og de skal være opmærksomme på vigereglerne. Nemlig at bilister, der kommer fra Sohngårdsholmsvej, har vigepligt for bilister på den større Østre Allé, oplyser Henrik Beck.

Hvis der bliver for meget trafikbøvl. er politiet parat til at møde frem for at hjælpe med at dirigere trafikken.

Torsdag aften arbejdede man ihærdigt på at fremskaffe mobile trafiklys i de to vejkryds. En midlertidig ordning, som altså kan blive nødvendig at bruge i måske op til en uge, inden alt igen er normalt i de to lyskryds.

Uheldsbilen, der påkørte de to el-skabe og en lygtepæl, er en 26-årig mand. Han slap med mindre knubs. Det er uvist, hvorfor han kørte galt, oplyser politiets vagtchef.