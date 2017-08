Bil ramt af genstand kastet ud fra bro

AALBORG: Onsdag kl. 19.40 modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse fra en bilist, der på Ny Nibevej i Aalborg så en person på gangbroen over Ny Nibevej. Gangbroen hedder Vestervangsstien.

Kort inden bilisten kørte ind under broen blev der kastet en ca. 10 cm stor genstand ned på vejen, og denne genstand ramte bilen på kofangeren, hvorved der skete en mindre skade på den forreste kofanger.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Bilisten, en 21 årig mand, blev selvfølgelig chokeret over at der blev kastet en genstand ned fra broen - som ramte hans bil. Han bremsede straks og kørte ind til siden. Ingen kom til skade ved manøvren.

En bagvedkørende bil havde ligeledes set en person kaste en genstand ned fra broen.

Flere patruljer blev straks sendt til stedet for at forsøge at finde gerningsmanden. Der var ingen til stede på broen ved politiets tilstedeværelse.

Der er pt. kun et sparsomt signalement af gerningsmanden, der beskrives som en mand af lav højde, iført mørkt tøj og sort kasket.

Hundepatruljen har foretaget søgning på Ny Nibevej og broen.

På Ny Nibevej fandt hundepatruljen en basketball, som der var frisk fært på, og denne bold blev beslaglagt til sagen. Det er dog usikkert, om dette er den kastede genstand, idet forurettede og vidnerne ikke kan bekræfte at det drejer sig om en bold.

Politiet vil i sagen anledning efterlyse gerningsmanden og opfordre personer/beboere i nærområdet, som mangler en basketball, til at henvende sig til Nordjyllands politi på tlf. 114.

Politiet kan ikke afvise at det drejer sig om et barn der har kastet en genstand ud over broen.