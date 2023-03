Bil ramte lastbil: Vejspor spærret på E45

NØRRESUNDBY:Tirsdag formiddag stødte en lille personbil op i bagenden af en lastbil på motorvej E45 lidt nord for Limfjordstunnellen ved Aalborg.

Begge var på vej mod syd, da lastbilen pludselig satte farten ned. Det skete på vejstrækningen lige før frakørslen til Aalborg N.

Ingen skulle være kommet noget alvorligt til ved trafikuheldet, men føreren af den lille personbil måtte til tjek på skadestuen, oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Personbilen fik store buler og måtte fjernes med et "fejeblad" fra et autohjælp-firma.

Både politi og autohhjælp var i aktion på E45 efter trafikuheldet. Foto: Lars Pauli

Heller ikke lastbilen kunne umiddelbart køres væk. Et dæk var ødelagt. Den dækskade kan måske have været årsag til, at lastbilen sænkede farten, lyder et bud fra politiet.

Meldingen om trafikuheldet kom kl. 11.37, og et af de sydgående vejspor på E45 var afspærret i en times tid, indtil der var ryddet op.