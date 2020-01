Bil smadret: Nu skal føreren i fængsel for at forvolde vens død

NØRRESUNDBY:En 55-årig mand fra Nørresundby blev onsdag ved Retten i Aalborg idømt et år og ni måneders fængsel for uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder. Retten fandt det bevist, at den 55-årige havde kørt beruset og hensynsløst, og at han derfor var skyld i en voldsom ulykke i Nørresundby, hvor en passager i bilen - den 55-åriges ven - blev dræbt.

Den 55-årige mand nægtede sig skyldig og ankede straks dommen til landsretten, oplyser anklager Torben Kauffmann fra Nordjyllands Politi.

Den 55-årige har siddet varetægtsfængslet siden trafikulykken 5. november 2019 på Toftevej i Nørresundby, hvor bilen, som den 55-årige førte, ramte et træ. Han skal fortsat sidde varetægtsfængslet, indtil sagen kommer for landsretten, bestemte Retten i Aalborg.

