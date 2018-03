Bil smidt i havnen - og trukket op

AALBORG: En personbil røg torsdag eftermiddag i havnen foran Musikkens Hus i Aalborg - med vilje. Det skete som led i en øvelse.

17 mand fra Nordjyllands Beredskab og Beredskabsstyrelsens afdeling i Herning deltog i øvelsen.

- Primært for at træne vores samarbejde. Vi smed en miljøsaneret bil i vandet, fortæller beredskabsmester Tommy Johannesen fra Nordjyllands Beredskab.

Foto: Nicolas Cho Meier

Øvelsen skulle efter planen have fundet sted i fjorden ved Aggersund, men på det sted er der så meget is i vandet, at det ville blive for farligt for dykkerne.

I stedet valgte man så at smide bilen i vandet foran Musikkens Hus, og her fik redningsfolkene mulighed for at se, hvor længe bilen kunne holde sig flydende, inden den gik til bunds.

Derefter brugte man avanceret sonar til at finde bilen på bunden, hvorefter dykkere blev sendt ned i det iskolde vand. Og så blev bilen hevet op på land.

Beredskabsstyrelsen og Nordjyllands Beredskab deltog i øvelsen. Foto: Nicolas Cho Meier

Da bilen i forvejen var tømt for olie og andet miljøskadeligt indhold, var der ingen forureningsfare ved øvelsen.

En øvelse, som forløb tilfredsstillende.

- Samarbejdet fungerede rigtig, rigtig fint, siger beredskabsmesteren fra Nordjyllands Beredskab, hvorfra otte mand deltog. De ni andre deltagere var fra Beredskabsstyrelsen.