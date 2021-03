Bil stødte ind i hus: Mand sendt på skadestuen

Nordjyllands Politi blev mandag eftermiddag kaldt ud til et færdselsuheld på Vodskov Kirkevej i Vodskov. Anmeldelsen kom klokken 15.11.

En 34-årig mand fra Aalborg overhalede en anden bil i krydset mellem Vodskov Kirkevej og Langbrokrovej. Her stødte de to biler sammen, så manden mistede herredømmet over sin bil, som derefter stødte ind i et hus.

- Manden er indbragt til skadestuen som traumepatient, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Føreren af den anden bil kom ikke til skade. Der er skade på begge biler, men ikke voldsomme skader på huset.

- Vi har en bilinspektør derude nu for at undersøge stedet. Vi har en mistanke om, at manden måske har kørt for hurtigt, siger Karsten Højrup Kristensen.