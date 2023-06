Bilbrand i parkeringshus: kortslutning kan være årsagen

AALBORG:Borgerne omkring Jomfru Ane Gade blev bedt om at gå indenfor og lukke vinduer og døre, og Ved Stranden blev afspærret, da der tirsdag eftermiddag opstod brand i en bil på niveau 3 i parkeringshuset Q-Park Palads.

To biler udbrændte totalt, mens to andre blev skadet af flammer og flere andre biler blev skadet af varmen fra branden.

Politiet har undersøgt branden, og hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef René Kortegaard, at der ikke er nogle tegn på, at ilden er påsat.

- Det sker af og til, at en kortslutning antænder en bilbrand. Men som oftest står bilen udenfor, og derfor sker der ikke større skader, end at eksempelvis en carport også brænder. Så det er bare uheld, at det sker i et parkeringshus, siger han.

Når der sker en kortslutning i en bil, er der stor sandsynlighed for at antænde en brand, da der er olie, benzin og andre væsker, der let antænder.

- Det sker oftere end folk er klar over, at en bil brænder på grund af en kortslutning, tilføjer Rene Kortegaard.

De to biler, der udbrændte - og hvor ilden sandsynligvis er startet i en af dem - var en Peugeot - et mærke der tidligere har været under mistanke for at selvantænde - samt en Mercedes.

Det tog omkring to timer, før ilden var slukket, og der var luftet ud i parkeringshuset.

Hvis det havde været en el-bil, der var brudt i brand, havde det været en anden sag.